Вагоны получили ряд важных обновлений, в частности, полочки с мягкими боковыми спинками.

Подвижной состав "Украинской железной дороги" пополнили шесть новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".

Эти вагоны стали первыми в истории независимой Украины, которые закупили именно в плацкартной модификации. Их построили специалисты Крюковского вагоностроительного завода. Закупка вагонов стала частью госпрограммы, призванной обновить подвижной состав.

"Полученные сегодня 6 новых вагонов уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов - Харьков, Краматорск", - отметили в сообщении.

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Вагоны имеют "традиционную" конфигурацию мест, но могут похвастаться некоторыми важными обновлениями, которые призваны повысить удобство, безопасность и инклюзивность.

Новые вагоны могут похвастаться:

полочками, которые имеют мягкие боковые спинки для комфортного сна;

эргономичной конструкцией ступеней, которые поспособствуют более удобному подъему на верхние полки;

мини-перегородками между местами и проходом для большей приватности;

специальными нишами под нижними полками, предназначенными для хранения негабаритной поклажи.

Интерьер вагонов стал более светлым. Этому способствует новая оббивка, а также улучшенное управляемое освещение салона.

Конструкторы сделали все возможное, чтобы люди с нарушениями зрения могли более комфортно передвигаться. Для этого использовали контрастную маркировку, которая выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне.

"Традиционно в новых вагонах возле каждого места есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники", - добавляют в государственной компании.

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Напомним, недавно УНИАН сообщил, что поезд №1/2 "Харьков - Ворохта" стал флагманским. Его назвали "Единство". Поезд будет отправляться под песню "Заповіт" украинского рэп-исполнителя YARMAK.

Также в апреле стало известно, что в Украине запускают новый региональный поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя". Он соединит дневным рейсом Прикарпатье, Галичину и Волынь.

Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк и откроет удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.

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