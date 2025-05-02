Подвижной состав "Украинской железной дороги" пополнили шесть новых плацкартных вагонов на 58 мест каждый. Об этом сообщает Telegram-канал "Укрзализныци".
Эти вагоны стали первыми в истории независимой Украины, которые закупили именно в плацкартной модификации. Их построили специалисты Крюковского вагоностроительного завода. Закупка вагонов стала частью госпрограммы, призванной обновить подвижной состав.
"Полученные сегодня 6 новых вагонов уже в эти выходные пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов - Харьков, Краматорск", - отметили в сообщении.
Вагоны имеют "традиционную" конфигурацию мест, но могут похвастаться некоторыми важными обновлениями, которые призваны повысить удобство, безопасность и инклюзивность.
Новые вагоны могут похвастаться:
- полочками, которые имеют мягкие боковые спинки для комфортного сна;
- эргономичной конструкцией ступеней, которые поспособствуют более удобному подъему на верхние полки;
- мини-перегородками между местами и проходом для большей приватности;
- специальными нишами под нижними полками, предназначенными для хранения негабаритной поклажи.
Интерьер вагонов стал более светлым. Этому способствует новая оббивка, а также улучшенное управляемое освещение салона.
Конструкторы сделали все возможное, чтобы люди с нарушениями зрения могли более комфортно передвигаться. Для этого использовали контрастную маркировку, которая выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне.
"Традиционно в новых вагонах возле каждого места есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники", - добавляют в государственной компании.
"Укрзализныця" - другие новости
Напомним, недавно УНИАН сообщил, что поезд №1/2 "Харьков - Ворохта" стал флагманским. Его назвали "Единство". Поезд будет отправляться под песню "Заповіт" украинского рэп-исполнителя YARMAK.
Также в апреле стало известно, что в Украине запускают новый региональный поезд №815/816 "Коломыя - Луцк - Коломыя". Он соединит дневным рейсом Прикарпатье, Галичину и Волынь.
Поезд будет курсировать через Ивано-Франковск и Львов в Луцк и откроет удобное прямое сообщение между тремя областными центрами.