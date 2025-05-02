Америка готовится воевать с Китаем на тихоокеанских островах, где от "Абрамсов" будет мало толку.

Администрация нового президента США определила своим геополитическим приоритетом противостояние с Китаем. В частности планируется переформатирование вооруженных сил для возможной войны с КНР. А значит Пентагон может списать сотни или даже тысячи танков, пушек и вертолетов, которые не понадобятся в войне на море, пишет Defense Express.

"Объявленная Пентагоном глобальная экспресс-трансформация армии для войны против Китая предусматривает сокращение целых подразделений, которые не вписываются в концепцию войны на Тихом океане и определены устаревшими. Точный их перечень пока в разработке, но очерчено, что речь идет о бронетанковых формированиях и ударной армейской авиации", - отмечают аналитики.

В Defense Express отмечают, что американская армия десятилетиями готовилась в первую очередь к войне на суше в Европе, поэтому большая часть вооружений проектировалась с учетом именно такого поля боя. Даже в боях на островах далеко не вся техника пригодится, говорят эксперты.

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"Это конечно не означает то, что Пентагон исключит из вооружения танки и другое тяжелое вооружение, но точно сократит его количество. При этом пример с решением списать часть ударных вертолетов Apache вполне может указывать на механизм. Так уже известно, что на склад отправят лишь более старые версии AH-64D, которых около 160 единиц, не трогая AH-64E Apache Guardian", - поясняют эксперты.

Если такой же подход будет применен к наземной технике, то на списание могут пойти около 370 самоходных артиллерийских установок M109A6 старых модификаций, от 500 до 1000 старых версий БМП Bradley и до полутысячи танков Abrams.

В этом контексте ключевым является вопрос, сможет ли Украина получить эту списанную старую технику и на каких условиях. Специально для таких случаев правительство США имеет программу Excess Defense Articles, по которой не нужная Пентагону техника бесплатно или почти бесплатно передается дружественным странам. Но получатель должен взять на себя все сопутствующие расходы на передачу списанного военного имущества, не говоря уже о расходах на ремонт и модернизацию.

Однако и здесь есть коварный нюанс, говорят аналитики. Когда Пентагон что-то списывает и ставит на базу хранения, то по программе Excess Defense Articles в первую очередь передается не только что снятая с вооружения машина, а ее самый старый и наименее пригодный к использованию аналог, имеющийся на складе.

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Также мы рассказывали, что США провели испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования Dark Eagle, которую считают одним из ключевых элементов американской программы по созданию гиперзвукового оружия нового поколения.

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