Такое решение значительно сократит бюджет некоторых министерств страны.

В администрации президента США Дональда Трампа предложили сократить федеральный бюджет на 163 млрд долларов, в результате чего резко сократятся расходы в таких сферах, как образование и жилищное строительство в 2026 году, однако увеличатся расходы на оборону и безопасность границ. Об этом пишет Reuters.

В частности администрация сообщила, что предложенный бюджет увеличит расходы на внутреннюю безопасность почти на 65% от уровня 2025 года.

"Необоронные дискреционные расходы - часть бюджета, которая не включает массивные программы социального обеспечения и Medicare, а также растущие расходы на выплату процентов по государственному долгу - будут сокращены на 23% до самого низкого уровня с 2017 года", - цитирует издание заявление Административно-бюджетного управления Белого дома.

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С помощью такого предложенного бюджета будет изъято более 2 млрд долларов из Службы внутренних доходов, которая собирает налоги. Такие изменения хотят ввести для того, чтобы выполнить обещания Трампа увеличить расходы на безопасность границ и сократить федеральную бюрократию.

В то же время демократы в Конгрессе раскритиковали сокращение внутренних расходов, тогда как некоторые республиканцы призвали увеличить расходы на оборону и другие сферы.

"В этот критический момент нам нужен исторический бюджет - такой, который прекратит финансирование нашего упадка, поставит американцев на первое место и предоставит беспрецедентную поддержку нашей армии и национальной безопасности", - подчеркнул в своем заявлении директор Бюджетно-контрольного управления Расс Воут.

Также в Reuters напомнили, что такое предложение является продолжением обещания Трампа закрыть или значительно сократить бюджет Министерства образования. Таким образом это сохранит средства для детей из малообеспеченных семей, однако сократит около 15% от общего бюджета министерства.

Кроме того, финансирование Министерства жилищного строительства и городского развития, которое наблюдает за программами жилищной помощи, будет сокращено почти в два раза.

"Дни, когда Дональд Трамп притворялся популистом, закончились. Его политика - это не что иное, как тотальная атака на трудолюбивых американцев. В то время как он уничтожает здравоохранение, сокращает образование и урезает программы, на которые полагаются семьи, он финансирует налоговые льготы для миллиардеров и крупных корпораций", - прокомментировал такие планы ведущий демократ Сената США Чак Шумер.

Политика Трампа - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что у Трампа подготовили планы принуждения России к миру. В частности сенатор США Линдси Грэм заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть.

Также сообщалось, что президент США запросит у Конгресса рекордный бюджет на нацбезопасность. Отмечается, что среди главных приоритетов будут финансирование проекта ПРО "Золотой купол", кораблестроения и модернизации ядерного арсенала.

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