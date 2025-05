Предприниматели устали нести убытки из-за клиентов, которые в последний момент отказываются забирать на почте свои онлайн-заказы

Украинский бизнес постепенно отказывается от доставки онлайн-заказов с наложенным платежом. Все из-за высоких потерь на отказах. Об этом пишет Forbes.ua.

Издание отмечает, что на сегодня половина крупнейших в Украине брендов по продаже одежды уже не предлагают своим клиентам опцию наложенного платежа, или требуют по крайней мере частичной предоплаты. Только за последние полгода по меньшей мере 4 из 15 крупных украинских компаний отказались от опции наложенного платежа при отправке заказов клиентам.

Основательница бренда One by One Лидия Сметана рассказала о причинах, которые заставили ее в конце концов отказаться от наложенного платежа по итогам длительного тестирования.

Видео дня

"Последние два года тестировали разные варианты: полностью отключали наложенный платеж, оставляли его единственным способом оплаты", - говорит она. По словам предпринимательницы, при наличии опции наложенного платежа количество заказов на сайте росло на 30%, но и отказы от посылок на почте увеличивались до 30-35%, говорит она.

То же самое говорят представители бренда Must Have. Соучредитель компании Анна Бец говорит, что в последние годы каждую четвертую посылку с наложенным платежом просто не забирали, а в 2021-м отказы достигали 44% в посылках с наложенным платежом. Когда же наложенный платеж убрали из доступных опций, количество отказов упало до 11%.

По словам предпринимателей, отказы от посылки в последний момент создают две проблемы. Во-первых, товар "замораживается" на несколько недель, пока его доставляют клиенту, пока он лежит в почтовом отделении и потом едет обратно. За это время товар можно было бы реализовать другому покупателю.

Во-вторых, каждый такой отказ в последний момент наносит прямые убытки - это расходы на упаковку, почтовые услуги и оплату труда задействованного в процессе персонала. Размер убытков может достигать от 150 до 300 гривен на одном таком заказе.

Впрочем, не все предприниматели считают необходимым полностью отказаться от наложенного платежа. Совладелец бренда Solmar Сергей Костецкий говорит, что это не только удобный способ оплаты, но и часть философии ответственности перед покупателем. Поэтому в его магазине наложенный платеж был изначально и сохраняется по сей день. С началом полномасштабного вторжения количество отказов от посылок в Solmar выросло с 7% до 12%.

"Воспринимаем это не как проблему, а как реальность, к которой бренд должен адаптироваться", - говорит Костецкий.

Другие экономические новости Украины

Как писал УНИАН, украинские стартапы переносят свои штаб-квартиры за границу, где избегают упоминаний о своем происхождении. Тем временем большинство сотрудников остаются в Украине. Все из-за войны и репутационных проблем, которые она вызывает.

Также мы рассказывали, что "Укрпочта" решила торговать колбасой. Таким образом государственный почтовый оператор пытается увеличить собственные доходы.

Вас также могут заинтересовать новости: