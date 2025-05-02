Местные тепличные комбинаты предлагают к продаже томаты в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На этой неделе на внутреннем рынке нашей страны стремительно снижаются цены на тепличные помидоры. Об этом сообщают специалисты специализированного портала EastFruit.

Сейчас тепличные комбинаты предлагают к продаже овощ не дороже 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Эксперты связывают это с ростом выборки в тепличных хозяйствах Украины. В свою очередь, спрос в этом сегменте находится на довольно низком уровне. В дополнение ко всему этому эксперты фиксируют стабильные поставки томатов с внешнего рынка, что также влияет на формирование цен.

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Специалисты предполагают дальнейшее снижение стоимости местного томата. Если текущие темпы сбыта не изменятся, производители будут вынуждены еще больше уступать в цене, чтобы не допустить скопления нереализованной продукции на складах.

Отметим также, что цены на тепличные томаты в украинских хозяйствах сейчас в среднем все равно на 15% выше, чем в аналогичный период 2024 года.

Цены на овощи в Украине - динамика

Ранее УНИАН сообщил, что в Украине фиксируют удешевление белокочанной капусты. Эксперты связывают такую динамику с тем, что качество капусты в хозяйствах стремительно ухудшается, а спрос на овощ остается на относительно низком уровне.

Напомним также, что на прошлой неделе УНИАН сообщил о резком росте цен на морковь. Это объясняли достаточно высоким спросом и ограниченным предложением.

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