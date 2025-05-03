Целями санкций являются государственный российский энергетический гигант "Газпром" и крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором.

Власти США подготовили новые санкций против России в банковской и энергетической сферах, чтобы надавить на Москву в вопросе урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Чиновники США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву, чтобы она поддержала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны с Украиной", - сказано в статье.

Отмечается, что целями санкций являются государственный российский энергетический гигант "Газпром" и крупные предприятия, занимающиеся природными ресурсами и банковским сектором.

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"Совет национальной безопасности США пытается скоординировать некий набор более карательных мер против России. Это должно быть одобрено Трампом", - сказал источник, знакомый с этим вопросом.

Второй чиновник подтвердил, что "это полностью его решение".

"С самого начала президент ясно дал понять о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня", - заявил представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Издание отмечает, что одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду соглашения между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать ужесточение его позиции по отношению к Кремлю.

Санкции против РФ

Соратник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, на днях заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть. В частности предлагается обложить 500-процентной пошлиной поставки в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты Америки готовы вводить новые санкции против Российской Федерации и не отменяют действующих ограничений. Она также отметила, что Трамп уже говорил о готовности ввести вторичные санкции, если Россия откажется договариваться о завершении войны в Украине.

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