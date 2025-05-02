В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом.

В результате атаки Харькова российскими беспилотниками пострадал многоквартирный дом, 36 человек получили ранения. Об этом сообщили местные руководители.

Обновлено 23:00. По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, количество пострадавших достигло 35 человек, из них семеро были госпитализированы.

"Слободской район. В результате обстрела вспыхнули пожары. Повреждены частные автомобили. Киевский район. Зафиксировано падение вражеского дрона. Последствия устанавливаются. Основянский район. В результате удара БпЛА взрывной волной и обломками поврежден дом, магазин и вспыхнул пожар. Также произошло возгорание крыши 9-этажки. Салтовский район. Попадание беспилотника в землю. Поврежден многоэтажный дом и припаркованные во дворе автомобили", - написал он.

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Обновлено 22:40. По словам Терехова, количество пострадавших выросло до 12.

"Зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях. Зафиксированы пожары на местах прилетов", - написал мэр города.

Количество пострадавших в Харькове возросло до шести, сообщил предварительные данные руководитель ОГА Олег Синегубов.

"Поврежден многоквартирный дом и горят автомобили - такие последствия удара БпЛА зафиксированы в Салтовском районе Харькова", - написал он.

По его словам, на месте попаданий работают специалисты ГСЧС и медики.

"В результате обстрела Харькова вражескими беспилотниками пострадал многоквартирный дом. Возле него горят авто. Информация о пострадавших уточняется", - написал мэр города Игорь Терехов.

Также мэр сообщил, что попадания вражеских БПЛА произошли в двух районах города.

Удары РФ по Украине

Поздно вечером четверга, 1 мая, Россия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. По состоянию на утро 2 мая количество пострадавших составило 28 человек. Как сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, по городу нанесено не менее десяти ударов.

С началом переговоров о прекращении огня в войне между Россией и Украиной жизнь украинских мирных жителей стала более рискованной. Как заявили представители ООН, с начала переговоров в феврале российские ракетные удары и удары беспилотников, а также боевые действия вдоль линии фронта привели к гибели гораздо большего количества мирных жителей, чем за тот же период год назад.

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