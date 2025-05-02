В Москве боятся, что Трамп постепенно становится проукраинским.

В Москве обеспокоены, что после подписания ресурсной сделки с Киевом новая администрация США займет более проукраинскую позицию, чем прежде. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что в первые месяцы политика Дональда Трампа выглядела скорее, как отстаивание российских интересов. Однако в последнее время тональность заявлений Вашингтона заметно изменилась, а ресурсная сделка Украины и США вызвала в Москве особое беспокойство.

И пока российские депутаты на публику начали активно критиковать соглашение, называя его "ещё одним шагом к колонизации Украины", в кулуарах российской власти нарастает тревога: потепление отношений США и Украины может закрыть окно возможностей для заключения выгодного Кремлю мирного договора.

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"Это сделка ухудшает положение России. Устранена одна из ключевых причин напряжённости между Трампом и Зеленским", — заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

Хотя подписанный в среду документ является рамочным и не предусматривает конкретных гарантий безопасности для Украины, он, по словам Маркова, символически означает, что "США берут на себя определённые обязательства по защите Украины, поскольку становятся её фактическим владельцем".

Как отмечает WP, до этого момента Россия, казалось, имела преимущество в переговорах о мире — особенно после острой ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете. Теперь же российская элита обеспокоена перспективой затягивания войны в условиях углубления экономических проблем России.

По словам неназванного российского чиновника, сейчас давление на Путина возросло: от него ожидают, что он начнет хотя бы делать вид, что идет на уступки.

"Он понимает, что ему нужно быть более склонным к сотрудничеству. В противном случае законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом", – сказал чиновник, имея в виду американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российскую нефть.

По словам чиновника, в российской элите идёт спор между теми, кто считает проблемы в экономике поводом для уступок США, и теми, кто полагает, что нужно продолжать войну, пока у России есть военное преимущество и пока Европа не может заменить Украине помощь США.

Сергей Марков считает, что сближение США и Украины, в том числе ресурсная сделка, повышают вероятность того, что Россия продолжит боевые действия, чтобы на поле боя добиться более выгодных условий мира.

"Если Россия добьётся военных успехов весной, летом и осенью, Запад будет готов к уступкам, и вероятность мирного соглашения возрастёт. Россия не может согласиться на перемирие, которое даст Украине время перевооружиться и провести новую мобилизацию", — сказал он.

Российский эксперт, близкий к дипломатическим кругам, отметил, что нежелание Кремля договариваться о мире прямо сейчас может вынудить новые власти США в полной мере возобновить военную помощь Украине, как при Байдене.

"Если Трамп почувствует, что его обманывают и тянут время, не предлагая выгодной сделки, он вполне может усилить [военную] помощь Украине", – заявил он.

Ресурсная сделка Украины и США

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе было подписано межправительственное соглашение Украины и США о совместных инвестициях в разработку украинских полезных ископаемых. Хотя документ не дает Украине никаких военных гарантий, он вместе с тем не налагает на Киев долгов за поставленную военную помощь, как того хотел Трамп.

Газета The New York Times и вовсе расценила этот документ как то, что невольно привяжет Трампа к Украине и сделает его заинтересованным в поддержке Киева.

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