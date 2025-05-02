Стрельцам советуют отправиться на Гавайи, а Рыбам - на Бали.

Астрологи назвали лучшее место для летнего отдыха в зависимости от знака Зодиака, пишет Parade.

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Овен - Греческие или Виргинские острова

Летом вам стоит сменить темп, Овен. С Нептуном в вашем знаке это идеальный момент, чтобы выбрать расслабленный стиль путешествий. Места, где море - часть вашей повседневности, как Греческие или Виргинские острова, отлично подойдут: каждый день - на волнах, а по вечерам - под звездами у горизонта.

Телец - Стамбул, Турция

Вы завершаете важный восьмилетний жизненный этап, и лето зовёт вас к свободе и новым открытиям. Стамбул, как перекрёсток эпох и культур, идеально отражает это время перемен. Его насыщенная история, современные ритмы и богатая кухня подарят вам незабываемый опыт.

Близнецы - Майами, Флорида

Это лето - ваше время для ярких заявлений, Близнецы. С 7 июля, когда Уран войдет в ваш знак, вы почувствуете прилив вдохновения и энергии. Вам подойдет живое, эксцентричное место, где вы сможете полностью раскрыться - и Майами с друзьями будет именно тем, что нужно!

Рак - Американ-Ривер, Калифорния

Юпитер, планета удачи, с 9 июня начинает благоприятный период в вашей жизни. Это отличное время для отдыха на природе - особенно в окружении близких. Поездка к Американ-Ривер поможет восстановиться душой и телом, наслаждаясь теплом общения и водной стихией.

Лев - Сан-Маркос, Гватемала

На берегах озера Атитлан расположено место силы — Сан-Маркос. Это направление для тех, кто ищет внутренний рост: йога, медитация, духовные практики. Лето 2025 станет отправной точкой к глубокому личному развитию и подготовке к масштабным переменам в следующем году.

Дева - Седона, Аризона

Лето принесёт вам внутренние откровения, особенно когда Марс будет находиться в вашем знаке. Энергетические вихри Седоны помогут вам углубиться в себя, изучить кармические связи и понять свое предназначение. Это будет время перезагрузки и духовного очищения.

Весы - Мехико, Мексика

С Юпитером, освещающим вашу сферу общественной жизни, вам стоит быть в центре событий. Столица Мексики — это стиль, энергия и насыщенность культурой. Поездка в августе, когда Венера усиливает вашу привлекательность, обещает быть особенно удачной.

Скорпион - Вена, Австрия

Ваши горизонты расширяются, и желание учиться через культуру становится особенно сильным. Вена с её богатой историей, искусством и музыкой - идеальное место для насыщенного лета. Здесь вы найдёте вдохновение без столичной суеты.

Стрелец - Кауаи, Гавайи

Ваш внутренний зов к свободе и приключениям усиливается. Лето готовит вас к новому витку личного роста, и Кауаи, с его драматическими пейзажами и расслабляющей атмосферой, поможет зарядиться энергией и вдохновением для нового жизненного этапа.

Козерог - Амальфитанское побережье, Италия

Это лето у вас под знаком любви и гармонии. Юпитер благоприятствует отношениям, и романтичное Амальфитанское побережье идеально вписывается в картину. Живописные деревушки, вкус вина и ласковое море создадут атмосферу сказки - с любимым или в поиске его.

Водолей - Линии Наска, Перу

Вы не из тех, кто выбирает банальные маршруты. Этим летом вы находитесь в поисках ответов, и загадочные геоглифы Наски - лучшее место для вашей исследовательской натуры. Вас ждёт увлекательное путешествие в тайны древнего мира и себя самого.

Рыбы - Бали, Индонезия

Этот сезон наполнен ощущением внутренней лёгкости и благодарности за пройденное. Бали подарит вам то, что нужно: тишину, духовные ритуалы, водопады и храмы. Это идеальное место, чтобы отметить начало нового жизненного этапа и поблагодарить себя за все.

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