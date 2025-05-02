Этель Катерхэм также является одной из старейших людей, переживших коронавирус.

Жительница Великобритании официально стала самым старым человеком в мире в возрасте 115 лет. Такой рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Об этом пишет Sky News.

Речь идет об Этель Катерхэм, которая живет в доме престарелых в графстве Суррей.

Известно, что она стала новой рекордсменкой после смерти 30 апреля 116-летней монахини из Бразилии Ины Канабарро Лукас.

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Отмечается, что Катерхэм установила много рекордов, среди которых она стала последним живым человеком, который родился в 1909 году.

"Она также является самым молодым человеком, который был назван самой старой женщиной за последние 12 лет. Госпожа Катерхэм также является одной из старейших людей, переживших коронавирус, поскольку она заболела им в возрасте 110 лет в 2020 году", - отметили в Sky News.

Кроме того, женщина пережила своего мужа Нормана, который умер еще в 1976 году, а также обоих своих детей Джем и Энн, которые умерли после 2000 года.

Когда у нее спросили, в чем ее секрет долгой жизни, она ответила:

"Говорите "да" каждой возможности, потому что вы никогда не знаете, к чему она приведет. Имейте позитивный ментальный настрой и делайте все в меру".

Что известно об Этель Катерхэм

Катерхэм имеет крепкое здоровье и любит сидеть в саду своего дома престарелых, который был назван в ее честь Садом Этель.

Родилась женщина в Гемпшире (Великобритания) 21 августа 1909 года, которая стала вторым из восьми самым младшим ребенком в семье.

"Ее старшая сестра Глэдис также прожила долгую жизнь, скончавшись в возрасте 104 лет и 78 дней в 2002 году", - добавили в материале.

Также известно, что Катерхэм в 18 лет переехала в Индию, чтобы работать няней и часто вспоминает о моментах своей жизни оттуда.

"Вернувшись, она познакомилась со своим будущим мужем, майором британской армии, на званом обеде в 1931 году - пара поженилась в Солсберийском соборе два года спустя. Они переехали жить в Гонконг и Гибралтар, когда его отправили за границу, а миссис Катерхэм вернулась к своей любви к детям и открыла собственную детскую комнату во время их пребывания в Азии", - подчеркнули в Sky News.

Уже после возвращения в Великобританию супруги поселились в Суррее, где женщина родила дочерей. Джема умерла в начале 2000-х, а Эн в возрасте 82 лет в 2020 году.

Другие мировые рекорды

Как писал УНИАН, ранее стало известно о женщине, которая имеет самый длинный язык в мире. Речь идет о Шанель Теппер, которая легко управляет своим языком длиной 9,75 см. К примеру, женщина способна обмотать языком ложку и поднять ее.

Также сообщалось, что украинский богатырь Алексей Новиков установил новый мировой рекорд. В частности украинец в 18-дюймовой становой тяге (тяга от уровня колена) потянул 550 кг, что является не только спортивным достижением, но и символом несокрушимости украинского народа.

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