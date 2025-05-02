Геннадий Хазан связывает снижение качества изделий с тем, что россияне имеют сложности с закупкой иностранных комплектующих для "шахедов", которые не способны изготавливать сами.

Хотя РФ и модернизирует "Шахеды", качество их выполнения существенно снизилось за последний год. Об этом заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире Киев24.

"Они их действительно модернизируют. А по качеству исполнения шахедов, то имею основания отметить, что качество их производства существенно снизилось. Если сравнивать их с иранскими примерами еще в прошлом году", - сказал Хазан.

Он связывает снижение качества изделий с тем, что россияне имеют сложности с закупкой иностранных комплектующих для "шахедов", которые не способны изготавливать сами. По словам Хазана, в частности речь о частях двигателя российского "шахеда", которые имеют высокую технологическую сложность изготовления.

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"Хочу отметить, что платы для "шахедов" такого качества и такой сложности в Российской Федерации сделать они не имеют возможности. Многие элементы РФ не производит сама, а заказывает за пределами РФ. Затем свозит и собирает "шахед", - подчеркнул Хазан.

Он отмечает, что общался со специалистами, которые рассказали, что зафиксировано как россияне проводили целую цепь расчета за поставку элементов для "шахедов", не имея возможности закупить комплектующие напрямую.

"Было сделано 60(!) различных платежей из банка в банк, из банка в банк для того, чтобы проплатить эти элементы. То есть понятно, во сколько раз подорожает элемент. Например, купить плату за 1 доллар, а завезти в Россию - уже за 25, 30 или за 40 долларов. Страны делают все, чтобы россиянам не предоставлять возможность, чтобы они упрощенным типом закупали и завозили элементы, из которых состоят "шахеды", - подчеркнул Хазан.

Россия модернизирует "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский говорит, что Россия ищет решения, которые позволят модернизировать "шахэды" для того, чтобы наносить как можно больше ударов и урона.

По словам эксперта, враг будет использовать все возможные инструменты для того, чтобы увеличить возможности средств поражения. Сейчас в дроны-"шахеды" добавляют металлические шарики и шрапнель, чтобы увеличить зону поражения, также появляются новые боевые модификации: термобарические, фугасные, осколочные. Кроме того, появляются элементы, благодаря которым некоторые дроны при падении или сбивании разбрасывают обломки на большой площади и затем детонируют.

Храпчинский отметил, что тот "шахед", который Россия использовала в начале войны, и то, что использует сейчас, - это два разных средства поражения. Они существенно улучшились.

Храпчинский подчеркнул, что РФ имеет полный цикл их производства и модернизирует дроны под различные погодные условия, чтобы сделать удары менее предсказуемыми.

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