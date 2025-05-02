Фонд Андрея Матюхи присоединился к инициативе: 1 миллион гривень семьям погибших детей в Кривом Роге

Фонд Андрея Матюхи присоединился к благотворительному сбору, инициированному футбольным клубом "Кривбасс" после трагических событий 4 апреля 2025 года. В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли дети, и сбор был направлен на поддержку их семей. Сумма помощи от фонда составила 1 миллион гривень.

Инициатива была реализована в партнерстве с местным бизнесом и общиной.

Организаторам удалось объединить ресурсы разных участников для предоставления срочной поддержки пострадавшим. Вклад Фонда Андрея Матюхи стал очень важным.

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Предоставление финансовой, медицинской и социальной помощи пострадавшим в рамках программы фонда Андрея Матюхи

Средства были переданы в рамках благотворительной программы "Внедрение комплексных инициатив помощи жертвам катастроф, вооруженных конфликтов и несчастных случаев", которую реализует фонд Андрея Матюхи. Эта программа предусматривает не только финансовую помощь, но и доступ к медицинской, психологической и социальной поддержке для пострадавших и их семей.

Основатель фонда Андрей Матюха отмечает: "Сегодня наши усилия направлены на то, чтобы не оставить семьи наедине с трагедией и сделать всё возможное для их поддержки. Мы понимаем, что никакая помощь не способна вернуть самое ценное — жизнь или здоровье близких. Но мы стремимся обеспечить необходимую поддержку и предоставить ресурсы для восстановления".

Участие футбольного клуба "Кривбасс"

"Кривбасс" — известный украинский футбольный клуб, который был возрождён в 2020 году. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали и представляла Украину в еврокубках. Сегодня клуб активно проявляет себя не только на футбольном поле — "Кривбасс" не остаётся в стороне от общественно важных событий. Недавно клуб организовал крупный сбор помощи для семей погибших во время теракта в Кривом Роге.