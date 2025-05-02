Какой церковный праздник отмечают верующие 3 мая по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 мая по новому церковному календарю чтут память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, а также отмечают день памяти иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому календарю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 мая (16 мая по старому стилю) - день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского и иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская.

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Преподобный Феодосий Печерский - один из родоначальников монашества, а история Киево-Печерской лавры неотделима от фигуры преподобного. Его имя стоит вторым после основателя монастыря святого Антония - при Феодосии Печерском обитель стала центром благочестия, святости и высокой образованности Древней Руси. Также преподобный Феодосий стал вторым святым после князей Бориса и Глеба, кто был канонизирован в в 1108 году.

Жил Феодосий в XI веке, родился в Васильеве (ныне Васильков), под Киевом. Говорят, что еще в детстве он любил ходить в церковь и попросил родителей отдать его для обучения чтению священных книг. Мальчик рано остался без отца, а мать не хотела, чтобы он посвятил себя подвижнической жизни. Поэтому в 24 года Феодосий тайно покинул дом и принял монашество в Киево-Печерском монастыре.

Там он много работал - не чурался самого тяжелого труда, если было нужно - носил воду, рубил дрова, молол рожь. В 1057 году его избрали игуменом монастыря, но даже в этом сане Феодосий все равно брался за самую тяжкую работу. Слава о его подвигах привела в обитель много иноков. Когда Феодосий взялся за обустройство монастыря, то ввел в нем устав Студийской обители возле Константинополя.

Великие киевские князья, в частности Изяслав, приезжали побеседовать с Феодосием. Он не боялся обличать сильных мира сего и выступал заступником незаконно осужденных - судьи пересматривали такие дела по просьбе игумена.

Умер преподобный через год после смерти Антония - 3 мая (16 мая) 1074 года, не дожив и до 40 лет. Похоронили его в пещере, где он жил. В 1091 году мощи святого разыскал преподобный Нестор – их тогда уже перенесли в Успенский собор Печерского монастыря. Им приходили поклониться паломники со всех уголков Киевской Руси.

В смутные времена, когда боялись нашествия Батыя, печерские монахи спрятали святые мощи "под спуд" собора, точное их место нахождения неизвестно.

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3 мая по новому стилю вспоминают одну из древнейших святынь - Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы.

По преданию Киево-Печерской лавры, эту икону когда-то во Влахернском храме Константинополя сама Богородица вручила четырем строителям Успенского собора Киево-Печерской Лавры. В 1073 году они передали святыню Антонию и Феодосию Печерским.

В XVII-начале XX веков икона находилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - над Царскими вратами. К заступничеству Богородицы через Ее икону в Киеве прибегали во время осады Чигирина турками и татарами в 1677 году. В Успенском соборе святыня пребывала до Великой Отечественной войны, но в 1942 году, во время немецко-фашистской оккупации Киева, ее передали в Музей западного и восточного искусства. В январе 1944 года эту икону и другие святыни вывезли в Восточную Пруссию. По некоторым свидетельствам очевидцев святой образ погиб в феврале 1945 года около Кенигсберга.

Список (копия), написанный в первой половиной XIX века, находится в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры. Эта святыня также является чудотворной.

Какой церковный праздник 3 мая по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти чудотворной Кипрской иконы Богородицы. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 мая

В народе 3 мая - праздник Марфа Рассадница, названный так в честь мучеников Марфы и Тимофея, память которых также совершается сегоднякоторій провзали так в честь По приметам этого дня судят, какой будет погода и лето:

с утра роса выпала - к хорошей погоде, если росы нет - будет дождь;

соловьи поют - вторая половина мая будет теплой;

черемуха пышно зацвела - дождей летом не жди.

В народе считается, что в этот день коровы дают самое вкусное молоко, поэтому праздник еще называют Марфа Молочная.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 3 мая не следует злословить, скандалить, церковь не одобряет злость, месть, зависть, жадность и лень. Нельзя отказывать в помощи, если есть возможность помочь.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: согласно им категорически запрещается скандалить супругам - считается, как проведешь этот день, такой будет семейная жизнь целый год. Пролить молоко в этот день - тоже к неприятностям.

Что можно делать 3 мая

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к преподобному Феодосию Печерскому, как к ходатаю за нас перед Господом - просят о здоровье, о любви к ближним, помощи в бедах, неудачах, материальных нуждах. Также Феодосий Печерский считается заступником и покровителем иноков.

Перед Киево-Печерской иконой Успения Пресвятой Богородицы просят благословения в любом деле, защиты от зла и наставления на правильный путь. Богородица слышит молитвы каждого, кто обращается к Ней, но эти просьбы должны быть искренними и исходить из самого сердца.

По народным приметам в этот день можно сажать рассаду капусты - считается, что тогда урожай удвоится. Также сегодня готовят зеленый борщ - можно с молодой крапивой и полагается выпить хотя бы немного домашнего молока, вкусного и густого.

Кто отмечает день ангела 3 мая

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Тимофей.

По старому стилю день ангела у Александра, Гавриила, Григория, Вячеслава.

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