По информации журналистов, такой пакт будет подписан 9 мая.

Франция и Польша подпишут договор, который охватывает оборонные и экономические вопросы. Такое решение является последним шагом стран к углублению военного сотрудничества на фоне российской агрессии и неопределенности относительно гарантий безопасности США. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что такой документ подпишут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск 9 мая.

"Пакт, который готовился годами, приобрел новое значение после того, как президент США Дональд Трамп начал делать намеки на Россию и угрожал отозвать американские гарантии, которые лежали в основе европейской безопасности в течение десятилетий", - подчеркнули в издании.

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В то же время аналитик по вопросам безопасности польского аналитического центра Defence24 Александр Олех отметил:

"Туск также посылает сигнал Вашингтону, нашему главному союзнику в течение многих лет. Это четкий сигнал, что Польша не только зависит от США, но и может иметь других сильных ядерных союзников".

Вопрос подписания такого договора поднялся тогда, когда Туск предположил, что Польша рассматривает возможность находиться под защитой ядерного зонтика Франции. Кроме того, премьер-министр заявлял о разработке Польшей собственных ядерных боеголовок для того, чтобы сдерживать РФ.

В свою очередь французский чиновник отметил для FT, что Макрон и Туск вряд ли решат вопрос ядерного сдерживания во время встречи в северо-восточном французском городе Нанси.

Что для Польши будет означать этот договор?

В издании отметили, что такое соглашение будет охватывать много вопросов и даст Польше договор, который похож на тот, что уже имеет Франция с Германией, Италией и Испанией.

"Франция также имеет более узкие оборонные договоры с другими странами, такие как Ланкастерское соглашение с Великобританией", - напомнили в материале.

Также Туск заявлял, что этот договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономической и военной безопасности на континенте.

Кроме того, французский чиновник отметил для FT, что соглашение показывает, что Париж рассматривает Варшаву, как все более важного партнера на фоне войны в Украине.

"Цель состоит в том, чтобы углубить и ввести в действие ключевые элементы франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и расширение разговора о стратегических вопросах, в том числе о ядерном сдерживании", - добавил французский чиновник.

Также согласно новому договору, Франция может увеличить продажу военной техники в Польшу.

"Макрон сейчас говорит о необходимости покупать европейское, но все понимают, что его приоритетом является продажа французского [оборудования] Польше и другим партнерам из ЕС", - объяснил бывший польский военный чиновник.

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