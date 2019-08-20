Схема Роттердам+: экс-главу Нацкомиссии по тарифам объявили в международный розыск

Как пояснили в САП, подозреваемый Дмитрий Вовк находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей.

Бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк объявлен в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры категорически не согласны с решением Соломенского районного суда города Киева, который избрал для бывшего главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, меру пресечения в виде содержания под стражей. Ввиду того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не появляется на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-главе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницького, остальные фигуранты дела не задержаны из-за то, что они находятся за пределами Украины. «В отношении их начато нормальный уголовный процесс. То есть им объявлены, оставлены подозрения, они вызваны к детективам (НАБУ)... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде 10 млн грн залога с возложением определенных процессуальных обязанностей советнику директора «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 млн грн с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.

Соломенский районный суд города Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей по делу «Роттердам+». САП не соглашается с таким решением суда и будет подавать апелляцию.