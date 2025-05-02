Укрзализныця формирует тарифы непрозрачно и не показывает свои расходы, пользуясь монопольным статусом. Такой авторитарный подход должен быть изменен законодательно, и прежде всего государство должно создать условия для конкуренции на железной дороге. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко, комментируя очередную инициативу УЗ по повышению тарифа на грузовые перевозки на 37%.

"Никто не может проанализировать баланс Укрзализныци и посмотреть ее расходы. Во многих случаях руководство говорит: у нас выросли расходы. Но какие это расходы и как они выросли - неизвестно, ведь доступа к данным никто не дает. Много у нас и других вопросов к использованию бюджета. Но это все - закрытая база, ее никто не видит. Такой авторитарный подход должен быть изменен", - убежден Козаченко.

Он отметил, что в Европе сейчас работают 319 частных компаний, которые перевозят грузы и занимаются пассажирскими перевозками. Это создает конкуренцию, а она, в свою очередь, влияет на стоимость перевозок. В Украине же пока существует только право для частных компаний иметь собственные товарные вагоны, но частные локомотивы - запрещены.

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"Частные вагоны загружались - и не перемещались. А когда мы начали контактировать с Укрзализныцей, они нам сказали - а чего вы ожидали? Мы будем свои вагоны перевозить, а ваши пусть ждут. И было такое, что более чем по тысяче вагонов, нагруженных аграрной продукцией, ждали больше месяца, и их никто не хотел перевозить", - говорит Козаченко.

Именно поэтому государство должно на законодательном уровне разрешить частную тягу на железной дороге, убежден Козаченко - это позволит рынку развиваться в конкурентной среде.

"Укрзализныця, я подчеркиваю, так же как в Евросоюзе, должна обеспечивать безопасность для перевозок, и иметь монополию на магистральные линии. Все остальное должно быть в открытом доступе - конкуренция и использование лучших европейских примеров. А аргументы УЗ по тарифам, неприсущие демократии и свободному рынку, должны уйти в прошлое", - резюмировал эксперт.

Как известно, государственная монополия в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. На этот раз чиновники УЗ предлагают это назвать не повышением, а "индексацией", и хотят добиться увеличения тарифа на 20-40%.

Зато во Всеукраинском конгрессе фермеров заявили, что из-за такого повышения тарифов малые и средние фермерские хозяйства будут отказываться от земли, потому что выращивание культур станет нерентабельным. Из-за этого Украину ждет три последствия: подорожание продуктов, уменьшение количества рабочих мест и постепенное вымирание сел, которые до сих пор держатся на маленьких фермерских хозяйствах.