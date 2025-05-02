Экспертиза по этой взрывчатке не будет быстрой, ведь от взрывоопасных веществ остались слишком мелкие частицы.

Взрывчатка, которую сбрасывают российские беспилотные летательные аппараты, может реагировать на что угодно: на свет, вибрацию, тепло, движение или давление.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев, комментируя отложенные во времени взрывы кассетных боеприпасов в столице. Он подчеркнул, что сказать о типе и происхождении суббоеприпасов можно будет только после проведения специальной экспертизы.

По словам спикера, заряд у них был такой, что от них остались очень мелкие частицы, по которым в короткий срок слишком сложно провести экспертизу:

Видео дня

"Очень трудно по ним установить, что это, и на что оно реагирует... Они могут реагировать на свет, на тепло, на давление. И у них могут быть самоликвидаторы"

Иевлев говорит, что эти самоликвидаторы могут быть настроены на совершенно разное время: некоторые могут взрываться через три часа, а некоторые - через 10 часов. "Нельзя сказать, что если оно пролежало сутки, то к нему можно приближаться. Ни в коем случае даже близко не подходить. Потому что реакция может быть на что угодно: на свет, на вибрацию, на тепло, на движение, на давление", - подчеркнул он, призвав сразу вызвать соответствующие службы.

Взрывы в Киеве

Как сообщал УНИАН, 1 мая в столице сообщили о взрывах "отсроченных" кассетных боеприпасов. По данным местных властей, в Дарницком районе пострадала женщина.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что российские кассетные боеприпасы были настроены на срабатывание с отсрочкой.

Он предупредил, что приближаться к ним очень опасно, поскольку в результате взрыва можно получить серьезные увечья.

Напомним, что это не первый случай, когда оккупанты сбрасывают с дронов взрывоопасные предметы. Недавно в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали людей не подходить к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: