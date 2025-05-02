Важно понимать, как правильно обрезать и поливать розы.

Пышные и красивые кусты роз — мечта многих садоводов. Однако эти цветы имеют репутацию сложных в выращивании. Эксперты по садоводству в статье для портала MarthaStewart рассказали о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при выращивании роз, и о том, как их избегать.

1. Посадка в неправильном месте

"Посадка роз слишком близко к зданиям, заборам, деревьям или даже другим розам может ограничить солнечный свет и циркуляцию воздуха, которые они получают", — говорит Уэс Харвелл, розовод Jackson & Perkins. По его словам, это может привести к развитию болезней листьев.

Для роз идеальным будет солнечное, открытое место, которое получает не менее шести часов солнечного света в день. Расположите розы на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и снизить риск заболевания. Обрезайте близлежащие растения по мере необходимости и удаляйте все, что мешает розам получать достаточно света или циркуляцию воздуха.

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2. Полив сверху

Такой способ полива способствует грибковым заболеваниям. "Всегда поливайте у основания растения, чтобы влага достигала корней, а листья оставались сухими", — говорит Харвелл. "Если полив сверху неизбежен, делайте это утром, чтобы листья могли быстро высохнуть на солнце".

3. Избыточный или недостаточный полив

Розы нуждаются в постоянно влажной почве, но не выживут в условиях, когда слишком сухо или слишком влажно. "Слишком много воды может привести к корневой гнили, а недостаточное количество вызывает стресс и плохой рост", — говорит Харвелл. Поливайте розы глубоко один или два раза в неделю, позволяя верхним нескольким сантиметрам почвы высыхать между поливами.

4. Неправильная обрезка

"Пренебрежение обрезкой — или слишком агрессивная обрезка — может сделать ваш куст роз густым, слабым или деформированным, что повышает уязвимость к болезням", — говорит Харвелл.

Обрезайте розы раз в год, уменьшая высоту растения примерно на 1/3–1/2. Сосредоточьтесь на удалении мертвых, слабых или больных побегов. Откройте центр растения, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

5. Распространение болезней

Лепестки роз, упавшие на землю, могут распространять болезни на ваши растения. "Лепестки, оставленные гнить, особенно если земля влажная, могут привести к серой гнили", — говорит Ретлинг.

Чтобы избежать этого, убирайте все опавшие или зараженные листья вокруг роз и используйте острые, чистые секаторы, дезинфицируя их спиртом между растениями, говорит Харвелл.

6. Уничтожение всех насекомых

"Использование инсектицидов широкого спектра действия для уничтожения вредителей может также убить полезных насекомых, таких как опылители и естественные хищники, нарушая баланс экосистемы вашего сада", — говорит Харвелл. Вместо этого выбирайте естественные методы борьбы с вредителями, например, убирайте вредителей с ваших роз и выращивайте растения, которые привлекают полезных насекомых.

7. Чрезмерное удобрение

Розы нуждаются в удобрениях, чтобы оставаться плодовитыми, но слишком много может навредить растению. "Пожелтение листьев или задержка роста могут заставить садоводов думать, что розе нужно больше питания. Однако слишком много синтетических удобрений может повредить корни, нанести вред почве и сжечь растение. Садовод часто продолжает подкармливать борющееся растение, усугубляя проблему", - говорит Харвелл

Вместо того, чтобы перебарщивать с синтетическими удобрениями, улучшите почву с помощью компоста. Ретлинг рекомендует добавлять компост в каждую посадочную яму или подкармливать растущие розы.

8. Не обрезать увядшие цветки

Если не обрезать увядшие цветки роз в течение всего вегетационного периода, растения будут тратить больше энергии на производство семян, чем на новый рост и развитие цветов, что снизит количество цветов. "После того, как цветы закончат цвести, обрежьте стебель цветка, чтобы дать больше роста", — говорит Ретлинг. Также прекратите обрезать увядшие цветки за несколько недель до первых заморозков, чтобы растение успело подготовиться к покою.

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