Российские ракетные удары и удары беспилотников, а также боевые действия вдоль линии фронта привели к гибели гораздо большего числа мирных жителей, констатировали в ООН.

С началом переговоров о прекращении огня в войне между Россией и Украиной жизнь украинских мирных жителей стала более рискованной. Об этом свидетельствует анализ ООН, пишет The New York Times.

Как заявили представители ООН, с начала переговоров в феврале российские ракетные удары и удары беспилотников, а также боевые действия вдоль линии фронта привели к гибели гораздо большего числа мирных жителей, чем за тот же период год назад.

"Например, за первые 24 дня апреля было убито или ранено 848 мирных жителей, что на 46% больше, чем за тот же период прошлого года, заявили представители ООН", - говорится в статье.

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При этом отмечается, что Россия более интенсивно нацеливается на города.

По словам аналитиков, рост насилия во время переговоров о прекращении огня - обычное дело для войн: когда в конфликтах ведутся переговоры, воюющие армии, как правило, пытаются получить преимущество, прежде чем перемирие остановит боевые действия. Результатом может стать больше жертв, особенно в Украине, поскольку шквал ударов подавляет противовоздушную оборону.

"Я не думаю, что увеличение числа атак обязательно означает отказ от переговорного процесса, - сказал аналитик по России в Rand Corporation Сэмюэл Чарап. - Есть вещи, которых военные хотят добиться до возможного прекращения боевых действий".

В статье также указывается, что темпы российских ракетных и беспилотных атак возросли после телефонного разговора Трампа с Путиным и Зеленским в феврале. За 30 дней, последовавших за звонками, Россия запустила 4694 ракеты и беспилотника по Украине по сравнению с 1873 за 30 дней до звонков.

Вместе с тем, акцентируется, что неясно, связано ли увеличение числа атак с переговорами. Россия в течение нескольких месяцев наращивала атаки с использованием взрывных беспилотников после того, как в прошлом году в эксплуатацию вошел завод по производству "шахедов", сказал старший аналитик Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Ф. Канчиан:

"Это прежде всего отражение доступности. Они стреляют всем, что у них есть".

Военный аналитик Центра Разумкова Алексей Мельник обратил внимание на то, что Россия изменила тактику обстрелов, перейдя к интенсивным бомбардировкам, что "приводит к гораздо большим разрушениям и человеческим жертвам". По его словам, цель - вызвать сопротивление войне в Украине и усилить "давление на украинское правительство", чтобы оно приняло условия урегулирования.

Россия усилила удары по Украине: заседание Совбеза ООН

На днях Совет Безопасности ООН провел заседание по российской агрессии против Украины и продолжению ее террора против мирного населения. Сообщалось, что заседание инициировала Франция из-за продолжающихся ударов России.

"Украина предана мирным усилиям. Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, но Россия не согласилась. Это четко свидетельствует о том, кто заинтересован в мире, а кто желает продолжения войны", - подчеркнул глава МИД Украины.

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