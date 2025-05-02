Ученым удалось выяснить, каким был популярный транспорт у островитян и на сколько он был универсальным.

Быстрые, обтекаемые лодки на протяжении столетий помогали спасать жизни и перевозить людей и грузы по опасным водам островов Силли.

Археологи подчеркнули, насколько важны были маневренные, прочные "лоцманские лодки" для островитян, нанеся на карту 90 мест с ангарами, в которых размещались лодки, самые ранние из которых датируются 17 веком, пишет The Guardian.

Прочные и легкие с 6 веслами, лодки перевозили лоцманов на корабли, плавающие вокруг архипелага, который находится в 48 км от материковой части юго-западной Англии.

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Они также использовались для спасательных операций на тонущих кораблях, а также для поддержки строительства и обслуживания маяков и перевозки людей и грузов между островами.

До сих пор ученім не біло известно, сколько ангаров для лодок было на Силли в период расцвета этих необычных судов.

Ведущий археолог проекта в археологическом отделе Корнуолла Кэти Паркс сказала: "Мы удивились, узнав, сколько их было когда-то. Мы предполагали, что их немного больше дюжины, но не знали, сколько именно".

Исследователи выяснили, что половина ангаров для лодок все еще существует, но в виде руин или имеет некоторые видимые останки. Несколько ангаров были восстановлены. Их стены обычно были сделаны из гранита, а крыши покрыты тростником или камышем, папоротником и соломой.

Ангары для лодок, по словам Паркс, легко узнаваемы, потому что все они примерно 10 на 3 м - то есть под размер лодки.

Проект нанес на карту узкие межприливные проходы, идущие от дверей лодочных ангаров в глубокую воду, которые были созданы путем перемещения валунов, чтобы освободить проход, достаточный для спуска на воду лодки. На острове Брайер они известны как дранги, а на острове Сент-Агнес это тропы.

Ученые также определили стратегические смотровые площадки на вершине холма, включая место, где когда-то была мачта, сигнализирующая кораблям о том, что лоцманская лодка выходит в море.

Росс Симмондс, юго-западный региональный директор Historic England, сказал: "Наследие лодок и портов важно для всех - это часть нашей общей морской истории".

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