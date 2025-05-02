Сможете найти ее за девять секунд?

Головоломки часто становятся вирусными потому, что сочетают удовольствие от игры с желанием доказать собственную смекалку и внимательность, а еще - вызывают желание проверить других.

Эта головоломка - настоящий вызов для зрения и концентрации. На картинке изображены десятки маленьких машинок, которые равномерно заполняют пространство. Как можно заметить, представлено всего два типа автомобилей, которые чередуются, меняя свои цвета.

Из-за повторяемости наш мозг "привыкает" к форме и начинает игнорировать мелкие различия - именно это делает задачу особенно сложной.

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Это типичная ловушка оптических иллюзий: глаза быстро привыкают к шаблону и больше не фиксируют мелкие детали. Мозг "дополняет" картинку привычными элементами, и из-за этого мы буквально не видим очевидного.

Подсказка

Одна из машин не имеет крыши. То есть она кабриолет - в отличие от других машин со сплошным верхом.

Ответ

Странная машина находится во втором ряду снизу, ближе к левому краю.

Другие задания от УНИАН

Среди десятков аппетитных бургеров с одинаковыми ингредиентами спрятался один не такой, как все - попробуйте найти его как можно быстрее и проверить свою внимательность в этой вкусной оптической ловушке.

А среди цветного хаоса из букв где-то спрятали слово "СЛОН" - его не так просто заметить, но именно это и делает головоломку таким увлекательным вызовом для вашей внимательности!

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