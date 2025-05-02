Фильм выйдет онлайн на Amazon Prime Video 12 июня 2025 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал трейлер криминальной комедии "Глубокое прикрытие" (Deep Cover), одну из главных ролей в которой сыграл Орландо Блум (франшизы "Властелин колец", "Пираты Карибского моря"), активно поддерживающий Украину.

В центре сюжета – преподавательница на курсах комедийной импровизации Кэт, которая чувствует, что она упустила свой шанс на успех. Но однажды она получает предложение всей жизни от... копа под прикрытием. Заручившись поддержкой своих двух учеников, Кэт погружается в преступный мир Лондона.

Помимо Блума, главные роли в фильме сыграли Брайс Даллас Ховард ("Рокетмен", "Аргайл", франшиза "Мир юрского периода"), Ник Мохаммед (сериал "Тэд Лассо"), Иэн Макшейн (франшиза "Джон Уик", сериал "Американские боги"), Пэдди Консидайн ("Смерть Сталина", сериал "Дом Дракона"), Шон Бин (франшиза "Властелин колец", сериал "Игра престолов"), Соноя Мидзуно ("Ex Machina") и другие.

Видео дня

Снял ленту английский режиссер Том Кингсли, который в основном работает на телевидении.

Съемки проходили в 2024 году в Великобритании.

Фильм выйдет онлайн на Amazon Prime Video 12 июня 2025 года.

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