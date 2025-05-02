В Канадском агентстве инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально согласовали сертификат на экспорт яиц из Украины в Канаду.
Как сообщает посольство страны в Канаде, открытие новых рынков для продукции из Украины является частью стратегии поддержки отечественной экономики во время войны. В дипломатическом представительстве надеются, что украинская продукция зарекомендует себя как качественная, безопасная и конкурентоспособная:
"Это решение - результат совместных усилий между Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Канаде и Госпродпотребслужбой".
Напомним, ранее УНИАН сообщил, что внезапный дефицит поднял цены на яйца в США. Некоторые предлагали помочь американцам, но, по мнению специалистов, Украина вряд ли смогла бы повлиять на ситуацию в Штатах, ведь отечественный экспорт яиц зависит от логистики и ориентирован на другие страны мира.
Украинский экспорт
В марте в CFIA утвердили программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду. Известно, что на сегодня канадцы уже обновили импортные требования для нашей страны в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS).
Согласно им, украинские производители, упаковочные компании и экспортеры должны быть зарегистрированы и внесены в специальный Перечень экспортеров. Кроме того, надзор за садами должен осуществляться под контролем специалистов Госпродпотребслужбы.
Напомним, летом прошлого года Еврокомиссия прекратила "льготный" импорт меда из Украины, введя на него тарифные квоты.