Уже скоро украинские яйца появятся на полках канадских супермаркетов.

В Канадском агентстве инспекции пищевых продуктов (CFIA) официально согласовали сертификат на экспорт яиц из Украины в Канаду.

Как сообщает посольство страны в Канаде, открытие новых рынков для продукции из Украины является частью стратегии поддержки отечественной экономики во время войны. В дипломатическом представительстве надеются, что украинская продукция зарекомендует себя как качественная, безопасная и конкурентоспособная:

"Это решение - результат совместных усилий между Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Канаде и Госпродпотребслужбой".

Напомним, ранее УНИАН сообщил, что внезапный дефицит поднял цены на яйца в США. Некоторые предлагали помочь американцам, но, по мнению специалистов, Украина вряд ли смогла бы повлиять на ситуацию в Штатах, ведь отечественный экспорт яиц зависит от логистики и ориентирован на другие страны мира.

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Украинский экспорт

В марте в CFIA утвердили программу экспорта свежих яблок из Украины в Канаду. Известно, что на сегодня канадцы уже обновили импортные требования для нашей страны в своей автоматизированной справочной системе импорта (AIRS).

Согласно им, украинские производители, упаковочные компании и экспортеры должны быть зарегистрированы и внесены в специальный Перечень экспортеров. Кроме того, надзор за садами должен осуществляться под контролем специалистов Госпродпотребслужбы.

Напомним, летом прошлого года Еврокомиссия прекратила "льготный" импорт меда из Украины, введя на него тарифные квоты.

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