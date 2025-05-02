На фронте погиб известный украинский актер, который пошел в ВСУ добровольцем

У Максима Ковтуна остались жена и дочь.

На фронте погиб известный актер Днепропетровского академического молодежного театра Максим Ковтун.

Его коллеги рассказали, что в начале полномасштабного вторжения он оставил театр и пошел добровольцем на фронт.

"Наш талантливый актер молодежного театра Максим Ковтун погиб, защищая Украину. Его роли – яркие, искренние, полные тепла – навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции. Максим пошел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное – свою жизнь – за мирное небо над нами", – говорится в посте в Facebook.

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Наталья Коцарь - режиссер-постановщик театра - выразила соболезнования родным Максима и рассказала, что после того, как он ушел на фронт, она с тревогой открывала его соцсети, так как боялась увидеть новости о его гибели.

"Он очень хороший человек. Очень хороший отец и муж. Я так была рада за него и его жену Машу Максякову. Они очень светлые. И какая у них дочь. Эти "асвабадители"! Я ненавижу их! Макс, ты герой. Да будет вечный покой и вечная память", – написала женщина.

Напомним, у известной украинской певицы погиб отец на фронте.

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