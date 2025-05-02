Сегодня в городе усилены меры безопасности из-за годовщины массовых беспорядков, которые произошли 11 лет назад.

В Одессе вооруженный ножами мужчина набросился на полицейских, которые дежурили на Куликовом поле в годовщину массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, нападавший нанес правоохранителям ножевые ранения. В ответ один из них применил против него табельное огнестрельное оружие. Злоумышленника и пострадавших полицейских госпитализировали.

Как пишут местные Telegram-каналы, нападавшему прострелили ноги. Также тиражируют видео и фото с места происшествия. На видео слышно, как кто-то просит дать турникет, также видно полицейского, у которого, судя по всему, сильно порезана рука.

Видео дня

На месте работает следственно-оперативная группа. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Что произошло в Одессе 2 мая

Как известно, 2 мая 2014 года проукраинские активисты планировали провести в Одессе марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка имени Тараса Шевченко, где на стадионе "Черноморец" проходил футбольный матч.

В какой-то момент представители "антимайдана" перегородили им движение, между ними начались массовые беспорядки. В ходе столкновений застрелили проукраинских активистов Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, это сыграло роль своеобразной "точки невозврата".

После столкновений в центре города сторонники независимости Украины пешком пришли на Куликово поле, на котором был палаточный городок "антимайдана". Палатки вспыхнули, затем начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого погибли 42 человека.

Всего в беспорядках в тот день погибли 48 человек, еще более 200 пострадали. Среди раненых были представители обеих сторон и многие правоохранители. Был открыт ряд уголовных производств.

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