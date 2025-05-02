Эксперты считают, что ситуация между двумя крупнейшими экономиками мира может измениться к лучшему.

В Китае заявили, что могут провести торговые переговоры с США. Это стало первым шагом страны после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины в прошлом месяце. Об этом пишет Bloomberg.

В частности в Министерстве торговли Китая отметили, что американские чиновники не раз заявляли о готовности говорить с Пекином о пошлинах и призвали чиновников в Вашингтоне проявить "искренность" в отношении Китая.

"США недавно направили сообщение Китаю через соответствующие стороны, надеясь начать переговоры с Китаем. Китай сейчас оценивает это", - подчеркнули в министерстве.

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В Bloomberg отметили, что заявление Китая свидетельствует о том, что ситуация между двумя крупнейшими экономиками мира может измениться после того, как Трамп повысил американские пошлины до самого высокого уровня за последние 100 лет, а Пекин отреагировал тем же.

"Однако США и Китаю еще предстоит пройти долгий путь, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки. Трамп неоднократно заявлял, что президент Си Цзиньпин должен связаться с ним, чтобы начать переговоры о тарифах. Ранее на этой неделе министр финансов Скотт Бессент заявил, что именно Пекин должен сделать первый шаг к деэскалации спора", - добавили в материале.

В то же время бывший консультант Министерства торговли Китая Джон Гонг сравнил последний жест с "первым дождем после длительной засухи". По его словам, это означает, что "есть разрешение от самого верха китайского руководства".

"Они готовятся к переговорам, кто возглавит переговоры, какой будет стратегия, какая модель отношений с Вашингтоном. Все эти вещи, вероятно, сейчас интенсивно обсуждаются и дискутируются", - акцентировал эксперт.

Отношения между США и Китаем

Как писал УНИАН, ранее в Китае придумали, как обойти огромные пошлины Трампа с помощью Индии. Отмечается, что на Кантонской ярмарке, которая проходит в Гуанчжоу до 5 мая, к нескольким индийским фирмам обратились китайские компании с предложением поставлять товары их американским клиентам. Таким образом в обмен на продажи индийские фирмы выплачивали китайским компаниям комиссионные.

Также Reuters сообщал, что Китай готов отменить по шлины на некоторые американские товары. В частности рабочая группа при Министерстве коммерции КНР формирует списки товаров, которые могут быть освобождены от тарифов и призывает компании подавать собственные предложения.

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