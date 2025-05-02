По словам эксперта, Трамп и его переговорщики должны найти другую альтернативу для прекращения огня в Украине.

Позиции президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в течение трех месяцев должны были бы показать американскому лидеру Дональду Трампу, что шансов на всеобъемлющее урегулирование конфликта, которое бы устроило обе стороны и обеспечило длительный мир, почти нет. Об этом пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и почетный профессор Школы международных и общественных отношений Колумбийского университета Стивен Сестанович для Foreign Policy.

"Путин особенно настаивает на том, что любое соглашение должно быть направлено на устранение так называемых "первопричин" конфликта, и он очень четко дал понять, как он их определяет. Для него суть проблемы заключается в упорном сопротивлении Украины российскому доминированию и ее решимости защитить свой суверенитет от будущего давления. "Демилитаризация" и "денацификация" - это не просто любимые модные слова Путина. Они формируют его требования к урегулированию", - объяснил автор материала.

По словам Сестановича, то, что полное урегулирование войны невозможно, означает, что Трамп и его переговорщики должны работать в рамках другой альтернативы, а именно "прекращение боевых действий, которое откладывает большие нерешенные вопросы до какого-то бессрочного "мирного процесса" (в котором они могут никогда не быть решены)".

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"Президент мог бы предпочесть достижение "большого, красивого" соглашения, но, к сожалению, простое перемирие - это все, что есть на столе. Достижение даже этой цели - и обеспечение ее продолжительности - обяжет команду Трампа прекратить совершать самые очевидные ошибки", - анализирует эксперт.

Сестанович напомнил, что из-за того, что Зеленский и Путин имеют противоположные позиции, которые делают невозможным заключение полного мирного соглашения, они будут пытаться добавить к перемирию некоторые из своих более серьезных целей.

Он объяснил:

"Вот почему американские чиновники продолжают подчеркивать, что членство в НАТО и полное восстановление утраченных территорий не являются реалистичными целями для Украины. Однако каждый, кто понимает, почему эти вопросы не должны обсуждаться во время переговоров о прекращении огня, непременно увидит, насколько глупо было бы предполагать, что Вашингтон готов предложить официальное признание завоевания Крыма Россией. Предлагая Путину эту уступку, на которую ни одно украинское правительство не могло бы согласиться на этом этапе переговоров, Трамп саботировал собственную потенциальную сделку".

По словам профессора, если Трамп, несмотря на многие ошибки, все же сможет достичь почти полного прекращения огня, то самая большая угроза, с которой он столкнется, заключается в том, как сделать так, чтобы оно не нарушалось.

"Паузы в военное время, если они вообще наступают, часто бывают короткими. Вспомните, как регулярно нарушаются соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, или сколько раз израильско-палестинские переговоры о создании двух государств прерывались новыми вспышками насилия", - сравнил автор материала.

По словам эксперта, чтобы построить прочный мир, Трамп должен понять, какой вред он уже нанес из-за своих ошибок, поскольку действовал так, будто это Украина "была краткосрочной проблемой, а Россия - долгосрочной возможностью".

"На самом деле все почти наоборот. Он не остановит убийства навсегда, если не будет рассматривать Россию как свое непосредственное препятствие, а Украину - как конечное мерило своих достижений", - подытожил Сестанович.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее в Associated Press проанализировали, что будет, если США выйдут из переговоров о завершении войны в Украине. По словам журналистов, многое будет зависеть от того, сможет ли Европа восполнить возможную нехватку американской помощи.

В то же время представитель диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к прямым переговорам с Украиной, но ждет "сигнала". Он также отметил, что украинская власть якобы имеет "юридический запрет" на такие действия.

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