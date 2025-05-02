Он призывает Берлин изменить курс.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио раскритиковал признание ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) экстремистской.

В пятницу он написал в микроблоге X, что Германия должна изменить свой курс, поскольку это не демократия, а "замаскированная тирания". По его словам, этим решением Германия предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией:

"По-настоящему экстремистской является не популярная "AfD", занявшая второе место на недавних выборах, а смертоносная иммиграционная политика истеблишмента с открытыми границами, против которой выступает "AfD". Германия должна изменить курс".

Между тем глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль заявил, что новое правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно рассмотреть возможность запрета AfD.

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"AfD" является атакой на Германию. Они хотят другой страны, они хотят уничтожить нашу демократию. И мы должны относиться к этому очень серьезно", - цитирует его Bild.

AfD признали экстремистской

Как известно, сегодня Федеральное ведомство по охране конституции Германии официально признало партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской организацией, угрожающей демократическому строю страны.

Это решение позволяет немецким спецслужбам расширить наблюдение за партией, включая использование информаторов, прослушку и мониторинг финансовой деятельности.

Партию обвиняют в продвижении этнически основанного понимания нации и направленной против мигрантов, мусульман и других меньшинств риторики.

Лидеры "AfD", Алис Вайдель и Тино Хрупалла, назвали это решение политически мотивированным и заявили о намерении обжаловать его в суде.

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