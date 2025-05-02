По словам захватчика, он уже осознал, что "поступил плохо".

3 бригада оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины взяла в плен российского захватчика из Самарской области.

Как сообщается в Telegram-канале бригады, россиянин сдался в плен на Покровском направлении. На опубликованном с украинского дрона видео можно увидеть, как он умоляет оператора смилостивиться и сигнализирует, что готов идти к украинским позициям:

"Во время общения с нашими воинами 24-летний житель Самарской области уверял, что его заставили идти на войну против Украины, и рассказывал о своем "невинном" прошлом. Впрочем, после проверки и дополнительного допроса стало понятно, что он - обычный страхопуд, который придумал легенду, чтобы "сохранить жизнь".

На вопрос о том, как оккупант оценивает работу украинских дроноводов, он ответил "10 из 10".

Плен ВСУ

Напомним, еще в начале полномасштабной войны Украина запустила государственный проект "Хочу жить", который помогает российским военным безопасно сдаться в плен.

В начале прошлого года в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что через горячую линию проекта в плен сдались более 220 военнослужащих РФ.

Иногда украинские бойцы публикуют отрывки интервью с пленными, в которых те рассказывают, как и почему пошли воевать против Украины. Недавно в плен попал захватчик, который участвовал в "походе на Москву" главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

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