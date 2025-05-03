В настоящее время Миллер уже занимает пост советника по внутренней безопасности.

Старший политический советник президента Дональда Трампа Стивен Миллер стал одним из главных претендентов на пост советника по национальной безопасности. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на пять осведомлённых источников.

Отмечается, что Миллер - заместитель главы администрации Белого дома и автор жёсткой миграционной политики Трампа - является одним из самых давних и доверенных помощников президента.

В настоящее время Миллер уже занимает пост советника по внутренней безопасности и активно продвигает инициативу администрации по немедленной депортации нелегальных иммигрантов без судебных слушаний.

Видео дня

Один из источников в Белом доме в переписке заявил, что благодаря Миллеру Совет по внутренней безопасности работает "как часы" и что он "несравненно эффективнее Совета национальной безопасности, несмотря на куда меньший штат".

"Трамп склонен полагаться на узкий круг доверенных лиц и совмещать в их руках несколько функций. Источники считают, что нет ничего удивительного в том, что Миллер может занять сразу несколько должностей - как и Рубио", - сказано в статье.

Увольнение Уолтца

В четверг Трамп сместил Майка Уолтца с поста советника по нацбезопасности и выдвинул его на должность посла США в ООН. Обязанности Уолтца временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.

Несколько недель назад Уолтц стал главным фигурантом скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по йеменским хуситам в мессенджере Signal. Именно он добавил главного редактора журнала Atlantic в чат, где обсуждалась операция. Уолтц стал первым крупным чиновником новой администрации Дональда Трампа, подавшим в отставку.

Вас также могут заинтересовать новости: