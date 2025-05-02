В Альянсе не дали прямого ответа, действительно ли такое предложение было сделано.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с предложением, которое может помочь достичь увеличения оборонных расходов, что требует президент США Дональд Трамп. Он предложил странам Альянса сами расходы увеличить до 3,5% ВВП и дополнительно выделять еще 1,5% на более широкие нужды, связанные с безопасностью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Такое предложение может позволить президенту США заявить о победе на саммите НАТО в Гааге в июне, не обязывая при этом европейские страны и Канаду формально брать на себя политически и экономически тяжёлое обязательство тратить 5% ВВП исключительно на военные нужды", - говорится в сообщении.

Напоминается, что текущая цель НАТО по оборонным расходам составляет не менее 2% ВВП, и ее выполняют 22 из 32 членов Альянса. Однако многие лидеры считают эту планку уже недостаточной, особенно после начала широкомасштабной войны в Украине.

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"Что именно будет входить в категорию "расходов, связанных с безопасностью", еще предстоит определить. По словам чиновников, в нее могут включить, например, затраты на модернизацию дорог и мостов для транспортировки тяжелой военной техники", - добавили в Reuters.

Комментируя, сделал ли Рютте такое предложение, официальный представитель Альянса Эллисон Харт не дала прямого ответа. Она лишь заявила, что генсек НАТО "неоднократно подчеркивал необходимость увеличения оборонных расходов, чтобы достичь целей по возможностям, которые вскоре будут согласованы союзниками, и обеспечить более справедливое распределение нагрузки".

"Это, вероятно, будет включать не только рост инвестиций в оборону по уже согласованным определениям НАТО, но и дополнительные вложения в сопутствующие сферы, такие как инфраструктура и устойчивость. Генеральный секретарь тесно консультируется с союзниками, чтобы подготовить решения к саммиту в Гааге", - отметила она.

Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп считает, что члены НАТО должны выделять 5% своего ВВП на оборону.

"Я думаю, что НАТО должно иметь 5%. Они все могут себе это позволить, но они должны быть на уровне 5%, а не 2%", - заявил он.

Данное требование вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Некоторые назвали его неадекватным.

В СМИ напоминаели, что сегодня ни одна страна Альянса, включая США, не тратит на оборону 5% ВВП. Ближе всего к этому показателю находится Польша, которая в прошлом году потратила на оборону 4% своего ВВП. Следом идут Эстония и США с 3,43% и 3,38% соответственно.

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