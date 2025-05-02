Сантарини и Миконос борются с массовым наплывом туристов, потому стоит обратить внимание на "скрытые жемчужины" Греции.

Путешественники часто выбирают среди греческих направлений для отдыха Сантарини и Миконос, однако эти знаковые острова в последнее время борются с массовым наплывом туристов. Менеджер Sunsail, эксперт по путешествиям Клэр Шилдс рассказала Daily Express, какие шесть "скрытых жемчужин" можно посетить в Греции, чтобы получить удовлетворение от отпуска.

1. Лефкас

Этот остров предлагает посетителям отдохнуть на потрясающих пляжах, такие как Порто Кацики и Эгремни. Также туристы могут посетить горные деревни и насладиться непревзойденными видами на закат, не толкаясь при этом в очередях.

"Это один из самых тщательно хранимых секретов Греции. Вы получаете природную красоту без хаоса", - пояснила Шилдс.

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Легкий доступ к Лефкасу и его близость к более мелким островам также делают его идеальной базой для путешествий по другим местам. А греческая кухня, основанная на свежих местных продуктах, добавляет ему очарования.

2. Меганиси

До этого острова можно добраться за несколько минут на лодке от Лефкаса. Меганиси известен своими морскими пещерами, бухтами и нетронутой природой.

"Здесь царит настоящая атмосфера старой Греции. Тут аутентично, тихо, а еда невероятная", - пояснила эксперт.

Она порекомендовала посетить пещеру Папаниколис, которая когда-то служила убежищем для подводных лодок времен Второй мировой войны.

3. Паксос

Этот остров принято называть "рай для художников". Туристы тут могут насладиться кристально чистой водой и гостеприимством местных жителей.

"На Паксосе ничего не происходит быстро, и в этом вся суть. Вы почувствуете, что время остановилось", - рассказала Шилдс.

4. Кастос и Каламос

Эти два крошечных острова около Лефкаса также подойдут для путешественников, которые ищут спокойного отдыха. Они славятся сосновыми лесами. Кастос, где проживает менее 100 человек, похож на плавучую деревню.

"Здесь нет курортов, только небольшие гавани, традиционные таверны и чистые, спокойные воды. Идеально подходит для размеренного отдыха", - сообщила эксперт.

5. Атокос

Необитаемый остров, до которого можно добраться только на лодке, является довольно диким и безмятежным. Там можно встретить свободно бродящих диких свиней и максимально приблизиться к дикой природе.

6. Айия-Эффимия, Кефалония

Эта рыбацкая деревня на восточном побережье Кефалонии идеально подходит для спокойного отдыха. Для тех, кто ищет приключений, эксперт рекомендует посетить близлежащие пещеры, такие как Мелиссани и Дрогарати, где можно насладиться жутковатой красотой и светящимися голубыми озерами.

Ошибки туристов в Греции

Как писал УНИАН, эксперт по путешествиям Софи Янсен рассказала о главных ошибках туристов во время отдыха в Греции.

Она объяснила, почему расписание паромов является ключом к идеальному отдыху, какие блюда стоит попробовать, как заказать греческий кофе, можно ли пить водопроводную воду и какой стоит брать с собой чемодан.

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