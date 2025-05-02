Экологический сдвиг позволил нескольким видам птерозавров адаптироваться и проводить больше времени на суше.

Много лет назад палеонтологи обнаружили загадочные окаменелые следы в разных местах. И оказалось, что эти следы оставили ныне вымершие птерозавры. Об этом пишет Interesting Engineering.

Неожиданные результаты показывают, что эти летающие рептилии, скорее всего, испытали "экологический сдвиг" около 160 миллионов лет назад. Исследователи из Университета Лестера реконструировали окаменелые следы в разных местах, используя передовое 3D-моделирование. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Важно, что следы показывают их излюбленные места обитания до вымирания.

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"Следы предоставляют уникальную возможность изучать птерозавров в их естественной среде обитания. Они показывают не только, где эти существа жили и как они передвигались, но и дают подсказки об их поведении и повседневной деятельности в экосистемах, которые давно исчезли", - сказал Роберт Смит, ведущий автор и научный сотрудник университета.

Отмечается, что птерозавры жили рядом с динозаврами в мезозойскую эру (около 228-66 миллионов лет назад) и были первыми позвоночными, которые развили способность к полету. Экологический сдвиг позволил нескольким видам птерозавров адаптироваться и проводить больше времени на суше. К этим группам относятся неоаждархии, ктенохазматоиды и джунгариптериды. Смит объяснил:

"При изучении птерозавров следы часто упускаются из виду, но они дают массу информации о том, как эти существа двигались, вели себя и взаимодействовали со своей средой. Внимательно изучая следы, мы можем узнать об их биологии и экологии то, что мы не можем узнать больше нигде".

Интересно, что неоаждархийские следы подчеркивают, что даже самые гигантские птерозавры, такие как Quetzalcoatlus с размахом крыльев 10 м, были не только созданиями воздуха.

Во всем мире как прибрежные, так и внутренние регионы дали следы этой группы. Исследователи считают, что эти длинноногие гиганты часто жили на земле, разделяя среду обитания со многими видами динозавров, вплоть до конца эпохи динозавров.

У ктенохазматоидов были длинные и узкие челюсти, заполненные многочисленными тонкими игольчатыми зубами. Огромное количество и тонкость этих зубов указывают на специализированную стратегию питания для ловли рыбы. Эта группа хорошо приспособлена к жизни, тесно связанной с прибрежной средой. Эти существа, вероятно, использовали свои специализированные зубы для добычи пищевых ресурсов, обнаруженных в этих мелководных экосистемах, таких как лагуны.

"Обилие этих следов предполагает, что эти прибрежные птерозавры были гораздо более распространены в этих средах, чем показывают их редкие останки", - отметили ученые.

Важно, что некоторые следы были найдены в тех же самых слоях породы, что и окаменелые скелеты птерозавров, которые их создали - джунгариптеридов. Эти летающие существа обладали сильными конечностями и челюстями, включая беззубый изогнутый клюв для поддевания и большие округлые зубы для дробления моллюсков и другой жесткой пищи. Дэвид Анвин, соавтор из Школы музейных исследований Университета Лестера, подытожил:

"Наконец, спустя 88 лет после первого обнаружения следов птерозавров, мы теперь точно знаем, кто и как их оставил".

Новости об изучении динозавров

Широко распространено мнение о том, что видовое разнообразие динозавров достигло пика около 75 миллионов лет назад, а затем постепенно сокращалось еще до столкновения с астероидом-убийцей 66 миллионов лет назад.

Однако новое исследование ученых из Университетского колледжа Лондона опровергает эту теорию, утверждая, что до удара астероида динозавры не вымирали, а наоборот - переживали свой расцвет и потенциально имели большее разнообразие видов, чем подтверждают окаменелости.

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