НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, причастным к внедрению скандальной формулы «Роттердам+»

Среди подозреваемых - экс-глава НКРЭКУ, директор ГП «Оператор рынка», начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены убытки на сумму 18,87 млрд грн.

Читайте такжеСкандальная формула "Роттердам+" перестала действовать после запуска рынка электроэнергии

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет об экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

«Одного из подозреваемых (экс-члена НКРЭКУ) задержали. Местонахождение еще четырех - экс-главы НКРЭКУ и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно. Поэтому им сообщено о подозрении в порядке ст. 278, ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

В НАБУ устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены предыдущего состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которые, действуя в интересах генерирующих компаний - операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании - операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии получили безосновательные убытки.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», которая привела к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».