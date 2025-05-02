По словам президента, он также провел совещание по развитию нашей военной авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время проведения Ставки подробно обсуждалась украинская ракетная программа, и была поставлена задача максимально ускорить создание украинской баллистики.

"Провел Ставку. Были доклады об обеспечении наших бригад, о комплектации подразделений. А также - очень подробно об украинской ракетной программе, наших ракетных разработках, производствах. Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - сказал он в своем вечернем видеообращении.

По его словам, он также провел совещание по развитию нашей военной авиации.

Видео дня

"Прежде всего о том, что касается украинских F-16. Самолеты, которые уже в Украине. Самолеты, которые в ближайшее время будут в Украине. Долгосрочные поставки. Были кадровые решения для того, чтобы управление военной авиацией стало сильнее. Это решение и в Министерстве обороны, и в Генеральном штабе. И мы видим сейчас, что есть очень неплохие результаты, и я хочу поблагодарить всех, кто прилагает свои усилия, чтобы наша военная авиация развивалась", - рассказал Зеленский.

Разработка украинских ракет

В марте Зеленский рассказал, что новая украинская ракета "Нептун" прошла испытания и успешное боевое применение. Успешное применение ракеты "Длинный Нептун", вероятно, произошло 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.

"Длинный Нептун" является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты "Нептун", длина которой составляет 5 м - оружия, потопившего флагман Черноморского флота России "Москва" в апреле 2022 года.

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