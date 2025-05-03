В списке есть сыры и колбасы.

Продукты с высоким содержанием натрия не всегда легко распознать. Более 70% натрия в рационе поступает из упакованных и готовых продуктов, пишет verywellhealth.com.

Отмечается, что согласно официальным рекомендациям, здоровым взрослым следует ограничивать суточное потребление натрия до 2300 мг. При некоторых заболеваниях, например, при гипертонии, допустимая норма еще ниже.

Какая еда вредна для сердца

Вот какие 11 продуктов с высоким содержанием натрия стоит избегать ради здоровья сердца:

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Хлеб и булочки. Такие изделия, в том числе блинчики и вафли из готовых смесей, могут содержать около 351 мг натрия (15% суточной нормы) в одной порции. Выбирайте цельнозерновой хлеб и уменьшайте размер порции.

Колбасы и мясные деликатесы. Копчености и нарезки вроде ветчины, бекона, сосисок, салями, прошутто и пепперони - одни из лидеров по содержанию соли.

Консервы и супы. Даже простые бульоны нередко содержат много натрия. Альтернатива: варите супы дома или ищите версии с пометкой "низкое содержание соли".

Буррито и тако. Такие блюда часто включают в себя сыр, соусы, соленые лепешки, из-за чего становятся "солевыми бомбами":

Соленые снеки (чипсы, попкорн, крекеры). Выбирайте варианты с пониженным содержанием соли.

Сыр. Многие сыры богаты натрием. Среди исключений - козий, моцарелла и швейцарский сыр.

Пудинги и смеси для выпечки. Выбирайте низкокалорийные и низкосолевые варианты.

Гарниры из упаковки. Сюда входят: картофельные гарниры, рисовые смеси паста и макароны с соусом, наборы для салатов из макарон, растворимая лапша.

Консервы. Опасные по содержанию натрия могут быть консервированное мясо, овощи и соки, сардины, анчоусы, икра.

Соусы и заправки. Ищите продукты с пометкой "низкое содержание соли".

Соленья и маринованные продукты. Сюда относятся: кимчи, каперсы, оливки, огурцы, квашеная капуста

"Соль нам нужна, но большинство из нас потребляет ее слишком много. Основные источники - переработанные продукты и еда из ресторанов. Избыток натрия повышает риск гипертонии, инсульта, инфаркта и может усугубить диабет и ожирение", - предупредили в издании.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой сыр самый полезный для здоровья.

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