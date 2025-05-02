В Еврокомиссии приветствовали достигнутую договоренность.

Подписанное с США соглашение о полезных ископаемых не противоречит пути Украины к членству в Евросоюзе. Такое заявление сделала главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паола Пиньо, сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем достигнутую договоренность, которая принимает во внимание, в частности, процесс вступления Украины в ЕС и законодательство Евросоюза, что, очевидно, имеет ключевое значение", - сказала Пиньо.

По ее словам, этот вопрос обсуждался европейскими чиновниками с украинскими коллегами.

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"Мы понимаем, что это также было их интересом - убедиться, что соглашение не станет помехой возможному будущему членству. Поэтому об этом также важно сказать", - подчеркнула она.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Как писал УНИАН, 1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно соответствует Конституции Украины и не меняет евроинтеграционный курс страны.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что соглашение о недрах позволит США сильнее давить санкциями на олигархов из РФ. Как отметил нардеп, 500% пошлины США против союзников РФ является продуманным политическим ходом.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл важные детали об американских гарантиях безопасности. Он объяснил, что есть предварительная договоренность, что Инвестиционный фонд будет зарегистрирован в США, но будет действовать в Украине. Основной счет фонда будет открыт в гривнях.

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