Автор хита 'I kissed a girl' сгорела заживо в пожаре

Джилл Собул было 66 лет.

Американская певица и автор песен, в том числе всемирно известного хита "I kissed a girl", Джилл Собул трагически погибла в пожаре. Сообщается, что она была у друзей, когда в их доме начался пожар.

Ее менеджер в комментарии Variety подтвердил смерть Собул.

"Джилл Собул была силой природы и правозащитницей, чья музыка вплетена в нашу культуру. Мне было так весело работать с ней. Я потерял клиента и друга. Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие продолжат жить и вдохновлять других", – сказал менеджер артистки.

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Чем известна Джилл Собул

Джилл Собул - американская певица, актриса и автор песен, наиболее известная благодаря синглу "I Kissed a Girl" и "Supermodel" из саундтрека к фильму 1995 года "Clueless".

В 1997−1998 годах Собул присоединилась к группе Ллойда Коула The Negatives.

Также она снималась в фильмах - "Потеря сознания", "Западное крыло", "Утеха сердца моего".

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер, который пошел в ВСУ добровольцем.

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