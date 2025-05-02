Большинство украинцев считают, что даже если уступить территории, то мир будет ненадежным.

Городской голова Киева Виталий Кличко в прошлом месяце предположил, что Украине, вероятно, придется уступить территорию, чтобы закончить войну с РФ. На что сразу бурно отреагировали украинцы, поэтому после этого мэр отказался от своих слов и заявил, что "территориальные уступки противоречат нашим национальным интересам, и мы должны бороться против их реализации до последнего".

Как пишет Reuters, ситуация с Кличко и опрос Gradus Research показал, что более чем через три года полномасштабной войны большинство украинцев не готовы уступить территории РФ в обмен на мирное соглашение.

"Большинство респондентов считают, что главной целью России в войне ... является установление полного контроля над нашей страной. Территориальные уступки Украины не воспринимаются как компромисс или гарантия мира - наоборот, они могут только усилить агрессора", - говорится в результатах опроса Gradus.

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Также опрос в Украине, который провели на этой неделе, показал, что 40% респондентов считают, что даже в случае уступок мир будет лишь временным и ненадежным. Еще 31% считает, что уступки вообще не приведут к мирной жизни.

В то же время данные Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что в марте около 39% поддерживали территориальные уступки, в мае 2022 года эта доля составляла лишь 10%.

"Данные другого социологического центра - Центра Разумкова - по результатам опроса, проведенного в феврале-марте, показали, что почти 82% респондентов выступают против любого формального признания оккупированных территорий", - напомнили в Reuters.

В свою очередь Антон Грушецкий из КМИС отметил:

"Определение территориальных уступок, которые более половины населения может принять с тяжелым сердцем, является фактическим признанием оккупации без признания де-юре".

В издании отметили, что кроме такого заявления Кличко, ни одна известная фигура в украинской политике не говорила о необходимости признания потери территорий.

Также политический аналитик Евгений Магда считает, что диалог между украинской властью и обществом об отказе от земли нужен для того, чтобы обеспечить признание потенциальной сделки.

"К сожалению, мы должны быть реалистами", - добавил эксперт и отметил, что многие украинцы до сих пор воспринимают дискуссии о компромиссе по территории как измену.

Уступки территориями ради мира - последние новости

Ранее представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина якобы готова фактически признать территориальные потери в войне. По его словам, речь идет лишь о территориях, которые находятся под оккупацией сейчас.

"Они (украинцы - УНИАН) понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях - это то, к чему они готовы", - сказал Келлог.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к уступкам по Украине. Политик опроверг то, что РФ не готова ни на какие уступки для завершения войны, а также высказался о принадлежности Крыма.

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