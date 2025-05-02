Такие свидания запрещено проводить свидания в интернет-кафе или отелях, а прогулки в автомобиле возможны только с предварительного разрешения.

В Японии, стране, где современность органично сочетается с эксцентричностью, появилась услуга, которая удивляет даже самых преданных поклонников технологических инноваций. Речь идет об аренде "подруг" или "бойфрендов" - популярной практике в крупных городах, в частности в Токио, пишет Daily Mail.

Платформа Tokyo Rent-Kano.net, называющая себя "сервисом №1 по аренде девушек в Японии", предлагает более 300 профилей для бронирования. Все "подруги" владеют английским, а их анкеты пестрят описаниями вроде: "замечательная красавица", которая "много смеется" и с которой "весело общаться".

Однако романтики должны быть осмотрительными - сервис строго регламентирует границы взаимодействия. Это не сайт знакомств, а исключительно платная ролевая услуга. Попытка поцелуя автоматически отменяет встречу. Запрещено также проводить свидания в интернет-кафе или отелях, а прогулки в автомобиле возможны только с предварительным разрешением.

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Стоимость не из самых низких: минимальное свидание длится два часа и стоит от 12 000 иен (примерно 84 доллара США). Дополнительные "опции" оплачиваются отдельно: прогулка на колесе обозрения - 3000 иен, держание за руку - 5000 иен, мини-юбка или ланч-бокс - еще по 5000 иен. Причем, как уточняется, держаться за руки разрешено только во время ходьбы.

TikTok-блогер @harryjaggardtravel рассказал о собственном опыте аренды подруги за 400 долларов. Он выбрал девушку по имени Эри, которая указала в профиле, что она "поверхностная", "всегда улыбается" и что "большинство ее разговоров заканчиваются смехом". Гарри не был уверен, действительно ли Эри считает себя "поверхностной", но все же забронировал встречу.

Во время свидания девушка рассказала, что предоставляет такие услуги уже три года и учится на магистратуре. Вместе они провели день в кафе с животными, играли с морскими свинками и кроликами, а потом ужинали в стейк-ресторане. Эри даже попросила Гарри дать ей английское имя - он выбрал "Эмили".

Кульминацией стал разговор о возможности встретиться снова - уже без денег. Девушка призналась, что пойдет с ним на второе свидание без оплаты.

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