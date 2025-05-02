Обновление будет выходить в два этапа. Первые устройства начнут получать апдейт уже в ближайшие недели.

Компания Xiaomi объявила о запуске ожидаемого обновления HyperOS 2.2, которое будет сопровождаться дебютом новой версии приложения Xiaomi Camera 6.

Согласно опубликованному графику, первая волна обновления начнется в середине мая и охватит ряд флагманских и популярных среднебюджетных устройств. В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

Пользователи, которые найдут название своего устройства в списке ниже, получат новую версию ПО в промежутке с середины июня по конец июля:

Видео дня

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

Такой поэтапный подход позволяет Xiaomi тщательно контролировать стабильность программного обеспечения и оперативно устранять возможные неполадки до того, как новая версия системы станет доступна для большего числа устройств.

Хотя подробностей о новых функциях в HyperOS 2.2 пока немного, известно, что особое внимание будет уделено улучшению возможностей камеры за счет тесной интеграции с Xiaomi Camera 6. Ожидаются также традиционная оптимизация производительности, снижение энергопотребления, повышение работы жестов управления и общей стабильности системы.

Ранее мы публиковали список всех смартфонов, которые точно обновятся до HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

Вас также могут заинтересовать новости: