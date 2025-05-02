Компания Xiaomi объявила о запуске ожидаемого обновления HyperOS 2.2, которое будет сопровождаться дебютом новой версии приложения Xiaomi Camera 6.
Согласно опубликованному графику, первая волна обновления начнется в середине мая и охватит ряд флагманских и популярных среднебюджетных устройств. В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Turbo 4
Пользователи, которые найдут название своего устройства в списке ниже, получат новую версию ПО в промежутке с середины июня по конец июля:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Turbo 3
Такой поэтапный подход позволяет Xiaomi тщательно контролировать стабильность программного обеспечения и оперативно устранять возможные неполадки до того, как новая версия системы станет доступна для большего числа устройств.
Хотя подробностей о новых функциях в HyperOS 2.2 пока немного, известно, что особое внимание будет уделено улучшению возможностей камеры за счет тесной интеграции с Xiaomi Camera 6. Ожидаются также традиционная оптимизация производительности, снижение энергопотребления, повышение работы жестов управления и общей стабильности системы.
Ранее мы публиковали список всех смартфонов, которые точно обновятся до HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.