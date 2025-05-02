Какие Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.2 уже скоро: список устройств / фото Xiaomitime

Компания Xiaomi объявила о запуске ожидаемого обновления HyperOS 2.2, которое будет сопровождаться дебютом новой версии приложения Xiaomi Camera 6.

Согласно опубликованному графику, первая волна обновления начнется в середине мая и охватит ряд флагманских и популярных среднебюджетных устройств. В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi Note 14 (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Turbo 4

Пользователи, которые найдут название своего устройства в списке ниже, получат новую версию ПО в промежутке с середины июня по конец июля:

Видео дня
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Note 13 (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Turbo 3

Такой поэтапный подход позволяет Xiaomi тщательно контролировать стабильность программного обеспечения и оперативно устранять возможные неполадки до того, как новая версия системы станет доступна для большего числа устройств.

Хотя подробностей о новых функциях в HyperOS 2.2 пока немного, известно, что особое внимание будет уделено улучшению возможностей камеры за счет тесной интеграции с Xiaomi Camera 6. Ожидаются также традиционная оптимизация производительности, снижение энергопотребления, повышение работы жестов управления и общей стабильности системы.

Ранее мы публиковали список всех смартфонов, которые точно обновятся до HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

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