На месте этого дома было также найдено много артефактов.

В 79 году нашей эры семья в Помпеях пыталась спрятаться в комнате, чтобы выжить после извержения вулкана Везувия. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

По словам ученых, пытаясь спастись от вулканического пепла, который засыпал город, жертвы хотели спрятаться в спальне, закрыв дверь кроватью.

"Проводить раскопки и посещать Помпеи означает встретиться лицом к лицу с красотой искусства, но также и с нестабильностью нашей жизни. В этом маленьком, прекрасно украшенном доме мы нашли следы жителей, которые пытались спастись, заблокировав вход в маленькую комнату с кроватью, с которой мы сделали слепок. Это потому, что лапили, вулканические камни, которые рисковали вторгнуться в пространство, проникли через отверстие в крыше атриума. Они не смогли этого сделать. В конце концов прибыл пирокластический поток, бурный поток очень горячего пепла, который заполнил здесь, как и везде, каждую комнату, сейсмические толчки уже вызвали разрушение многих зданий", - отметил директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель (Gabriel Zuchtriegel).

Видео дня

Отмечается, что во время раскопок были найдены останки по меньшей мере четырех человек, среди которых и ребенок.

Кроме того, на месте также нашли бронзовый амулет, который носили ребята до достижения совершеннолетия и который, скорее всего, принадлежал найденному ребенку.

"Среди других найденных предметов - фрагменты кувшина, который хранился в подвале, который использовался как кладовая, и набор бронзовой посуды, состоящий из ковша, кувшина с одной ручкой, вазы-корзины и чашки в форме ракушки", - добавили в материале.

По мнению археологов, во время извержения в доме проводились ремонтные работы, ведь некоторые элементы декора отсутствуют в некоторых местах.

"Дом Эль и Фриссо назван в честь мифологической картины с изображением Фрикса верхом на Хризомалле и его сестры Элле незадолго до утопления, найденной в одной из комнат. Фреска изображает трагический момент гибели девушки, которая протягивает руку к брату за помощью, и является примером распространенного изображения трагедий мужчин и женщин, девочек и мальчиков", - подчеркнули в The Independent.

В то же время в Археологическом парке Помпеи сообщили, что эти изображения, которые были найдены в домах среднего и высшего классов, преимущественно использовались как развлечение и демонстрация экономического и культурного статуса.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, ранее во Франции обнаружили 2300-летний меч со свастикой. Несмотря на то, что свастика печально известна своей связью с нацистским режимом и зверствами Второй мировой войны, эти древние свастики имели разные коннотации.

Также сообщалось, что археологи нашли военный лагерь-призрак под Нюрнбергом. Оказалось, что лагерь служил основной базой для немецких сил во время противостояния шведской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: