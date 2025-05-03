Российские оккупанты также перекрывали Крымский мост.

В ночь на 3 мая громкие взрывы раздались в оккупированном Крыму над Феодосией и Керчью. Как пишет SHOT, предварительно, система ПВО "сбивала беспилотники ВСУ".

"Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Чёрного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов. Очевидцы утверждают, что в общем слышали от четырёх до восьми громких звуков. Также сообщается, что Крымский мост закрыт на въезд. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - пишет канал.

В Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация" отмечали, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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"Те, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям", - сказано в сообщении.

Канал ВЧК-ОГПУ пишет, что во время атаки БПЛА и работы ПВО в Целине Ростовской области произошел мощный взрыв, а потом возник пожар. Взрывы слышны и в Краснодарском крае.

"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах", - заявил ростовский губернатор Юрий Слюсарь.

Как рассказали Mash жители Славянска-на-Кубани, в небе над городом прогремело три взрыва, были видны яркие вспышки. Воздушную тревогу объявили за 10 минут до этого.

"Сейчас люди слышат звуки БПЛА в окрестностях города. Ранее в регионе объявили желтый режим из-за угрозы атаки беспилотников", - сказано в сообщении.

Беспилотники также атаковали Тамань в Краснодарском крае. Местные жители рассказали Mash, что слышали не менее шести звуков взрывов в небе над станицей. Обломки уничтоженных БПЛА упали в поле с камышом, сейчас там пожар. Один из обломков неизвестной ранее модели беспилотника обнаружили недалеко от гостиницы "Бланко".

Удары по Крыму - детали

В ночь на 2 мая аннексированный Крым массированно атаковали беспилотники. Как отчитывалось Минобороны РФ, ПВО оккупантов якобы уничтожила 89 "украинских беспилотников" над территорией оккупированного Крыма. Местные паблики сообщали о взрывах в нескольких населенных пунктов в полуострове.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что в Севастополе, Джанкое, а также в Саках, Новофедоровке и Каче, где расположены военные аэродромы, раздавались взрывы.

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