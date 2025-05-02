Она представит целый доклад в Европарламенте и расскажет, какими путями ЕС поможет добиться мира в Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит в Европейском парламенте доклад о том, что будет делать Евросоюз для прекращения войны в Украине.

Об этом на брифинге сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. Она отметила, что перед представлением стратегии ЕС по установлению справедливого и устойчивого мира в Украине, фон дер Ляйен поедет в Париж, где проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

А уже потом, по словам Пиньо, фон дер Ляйен поедет в Страсбург, где 7 мая пройдут дебаты евродепутатов по поддержке Евросоюзом устойчивого и всестороннего мира в Украине.

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Напомним, на днях Макрон рассказал о предстоящем давлении на Путина. Президент Франции несколько раз призвал американского коллегу Дональда Трампа усилить давление на Путина и добиться прекращения огня.

Заявления фон дер Ляйен о войне в Украине

По убеждению фон дер Ляйен, российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, его надо сдерживать, поскольку он не раз доказывал, что является враждебным соседом. В то же время, она призывает страны-члены ЕС активизироваться и увеличить оборонное производство.

Ранее она представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 млрд евро на европейскую безопасность.

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