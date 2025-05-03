В списке есть сок и кофе.

Напитки, которые обычно считают вредными для поддержания уровня сахара в крови, на самом деле могут быть полезны. Об этом в статье для eatingwell.com пишет сертифицированный диетолог и терапевт Элизабет Шоу.

"Когда вы стараетесь контролировать уровень сахара в крови, выбор подходящего напитка может показаться сложной задачей. Но что, если мы скажем, что некоторые напитки, которых вы избегаете, на самом деле совместимы с управлением уровнем сахара - и даже полезны? Это действительно так. Многие напитки, которые считаются вредными, на самом деле содержат соединения, поддерживающие здоровый уровень сахара в крови", - говорится в статье.

Что лучше сбивает сахар в крови - 5 "вредных" напитков

Среди таких напитков диетологи выделили следующие:

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Кофе. Дипломированный диетолог Эрин Палински-Уэйд отметила, что кофе без добавленного сахара может быть полезным: "Питье черного кофе связано с меньшим риском развития диабета 2 типа и замедлением прогрессирования болезни". По ее словам, хлорогеновые кислоты в составе кофе - это антиоксиданты, которые могут снижать воспаление. А ведь именно хроническое воспаление мешает организму эффективно использовать инсулин, нарушая метаболизм глюкозы.

Коровье молоко. Молоко часто критикуют за якобы вызываемое воспаление или из-за содержания сахаров. Но, как утверждает Палински-Уэйд, это не совсем справедливо. Молоко содержит натуральный сахар - лактозу, но оно также сбалансировано белками, углеводами и жирами, что позволяет ему оказывать минимальное влияние на уровень сахара в крови, объяснила она.

Натуральный фруктовый сок. Может быть частью диетического плана при диабете и способствовать стабильному уровню сахара в крови, отметила Палински-Уэйд, Исследования показывают, что умеренное потребление сока не повышает риск диабета и не ухудшает контроль глюкозы. У сока также ниже гликемический индекс по сравнению с газировкой и сладким чаем.

Соевое молоко. По содержанию белка соответствует коровьему молоку. Также оно содержит мало углеводов. Главное - выбирать без добавленного сахара.

Чай. Как хлорогеновые кислоты в кофе, так и катехины в чае оказывают благотворное влияние на уровень сахара. Исследования показывают, что катехины (из зелёного и чёрного чая): улучшают способность организма использовать инсулин, снижают воспаление, действуют как антиоксиданты, поддерживают здоровье кишечной микрофлоры. Диетологи советуют пить чай без сахара и подсластителей.

Напомним, ранее УНИАН назвал 2 питательных вещества, которые "неожиданно" влияют на сахар в крови.

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