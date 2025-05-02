Ученые провели масштабное исследование уникальной мумии и выяснили все детали необычной техники бальзамирования, о которой ранее не было известно.

Проведя почти 300 лет в гробу, большинство людей превратились бы в груду костей, но не австрийский "высушенный капеллан", который сохранился исключительно хорошо.

Викарий, умерший в 1746 году, обязан своей необычайной долговечностью необычному методу бальзамирования, пишет Dailymail и тут же добавдяет, что это не для слабонервных.

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Хотя многие культуры по всему миру бальзамировали умерших на протяжении столетий, это был первый случай, когда ученые увидели нечто подобное.

"Наше исследование показало, что превосходная сохранность была достигнута благодаря необычному типу бальзамирования", - сказал ведущий автор исследования Андреас Нерлих, патологоанатом из Университета Людвига-Максимилиана.

"Это было достигнуто путем набивания живота через ректальный канал древесной стружкой, ветками и тканью, а также добавлением хлорида цинка для внутренней сушки", - рассказал технологию ученый.

Команда провела обширный анализ и установила, что верхняя часть тела мумии была полностью целой, тогда как нижние конечности и голова показали значительное посмертное разложение.

Во время исследования ученые обнаружили множество инородных материалов в брюшной и тазовой полости. Вскрыв тело, команда обнаружила древесную стружку из пихты и ели, фрагменты веток, а также различные ткани. Все эти материалы были легко доступны в то время и в этом регионе.

Исследователи полагают, что именно эта смесь материалов сохранила мумию в таком хорошем состоянии.

"Древесная стружка, веточки и сухая ткань впитали большую часть жидкости внутри брюшной полости", - прокомментировал Нерлих.

Рядом с этими абсорбентами токсикологический анализ показал следы хлорида цинка, который обладает сильным осушающим эффектом.

В то время как большинство методов бальзамирования предполагают вскрытие тела для его подготовки, для этого требовалось введение бальзамирующих материалов через прямую кишку.

Анализ ученых, включающий радиоуглеродное датирование, также показал, что при жизни викарий питался высококачественной пищей. Его рацион состоял из зерновых из Центральной Европы, продуктов животного происхождения, возможно, это была рыба. Однако к концу жизни он все чаще недоедал, возможно из-за войны в его стране.

Отсутствие серьезных признаков нагрузки на скелете соответствует жизни священника без тяжелой физической работы. Также были обнаружены свидетельства его давней привычки курить и туберкулеза легких к концу жизни.

Другие новости науки

В прошлом году ученые раскрыли тайну мумии кричащей женщины. Археологи рассказали, что женщина жила в Египте и умерла около 3500 лет назад. Они предполагают, что древнеегипетская женщина умерла, крича в агонии.

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