Эксперт уверен, что на стоимость молочных продуктов будет влиять рост инфляции в Украине.

Осенью в Украине будет наблюдаться рост цен на молоко и молочные продукты.

Такой прогноз озвучил заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук, сообщает ГолосUA.

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"Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6%, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком. Соответственно, спрос превышает предложение, цены немного растут", – сказал эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, на стоимость молочных продуктов будет влиять рост инфляции в Украине.

"В этом году в стране зафиксирована значительная инфляция. Кроме того, если в Украину поступают импортные продукты, они не могут стоить дешевле, чем на внешних рынках", – отметил эксперт.

Молочная продукция в Украине: что необходимо знать

Украина по итогам 2020 года удвоила импорт молочных продуктов (до 304,2 млн долл.), при этом сократив экспорт собственной продукции на 17,3% (до 226,6 млн долл.).

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось до 9,25 млн тонн, то есть впервые за время независимости составило менее 10 млн тонн.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

С начала 2021 года Украина открыла 8 новых рынков для экспорта агропродукции.

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинских яиц.

9 марта 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.

25 мая 2021 года украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.

29 июня 2021 года Украина заявила о намерении запретить импорт молока из Беларуси.

Автор: Елена Коваленко