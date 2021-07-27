При этом Украина занимает третье место в мире по объему потребления молочных продуктов.

За последние пять лет украинцы значительно уменьшили потребление молока и молочных продуктов – до 104,04 кг на одного человека в год.

Об этом свидетельствуют данные итальянской консалтинговой компании по вопросам молочной экономики Clal.

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Согласно этим данным, Украина занимает третье место в мире по объему потребления молочных продуктов на одного человека в год, уступая лишь Новой Зеландии (108,8 кг на одного человека в год) и Беларуси (113,7 кг).

При этом, еще в 2015 году Украина занимала первое место с потреблением более 119,8 кг молока на человека в год. Каждый год этот показатель постепенно сокращался, и в 2020 году составил чуть более 104 кг на человека в год.

Меньше всего молока в год потребляют жители Китая (9,03 кг) и Филиппин (1,07 кг).

За последние пять лет украинцы увеличили потребление сыра в год – с 4,1 кг в 2015 году до 5,03 кг в 2020 году. Самыми большими любителями сыра считаются жители стран Евросоюза, где потребление сыра на одного человека достигает почти 18,4 кг в год. На втором месте - США с показателем 17,3 кг на человека в год.

Меньше всего сыра потребляют на Филиппинах (менее 400 грамм в год) и в Китае (менее 300 грамм в год).

Молочная продукция в Украине: что необходимо знать

Украина по итогам 2020 года удвоила импорт молочных продуктов (до 304,2 млн долл.), при этом сократив экспорт собственной продукции на 17,3% (до 226,6 млн долл.).

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось до 9,25 млн тонн, то есть впервые за время независимости составило менее 10 млн тонн.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

С начала 2021 года Украина открыла 8 новых рынков для экспорта агропродукции.

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинских яиц.

9 марта 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.

25 мая 2021 года украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт.

29 июня 2021 года Украина заявила о намерении запретить импорт молока из Беларуси.

Автор: Анна Нагорная