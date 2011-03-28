Новый глава греко-католической церкви как вызов украинскому православию

Вчера был на интронизации (введении на престол) нового отца и главы Украинской греко-католической церкви верховного архиепископа Святослава (Шевчука).

У меня сложное отношение к греко-католичеству: Собор 1596 года и Берестейскую Унию считаю трагедией Украины и Беларуси. При этом понимаю, какими мощными факторами они стали для последующего развития культуры, науки, образования, полемической литературы, богословия и, в конечном итоге, самой православной церкви.

Но вчерашнее событие - бесспорно, явление историческое.

Впервые в истории главу греко-католиков интронизовали на Левом берегу Днепра - на земле бывшей Черниговской епархии и Черниговской губернии - в строящемся Патриаршем соборе Воскресения Христова.

Людей в соборе было множество, но создавалось впечатление, что это почти все галичане, живущие в Киеве.

Из статусных греко-католиков на интронизации были замечены Анна Герман, Арсений Яценюк, Тарас Чорновил, Богдан Бенюк, Степан Хмара, Евгений Жеребецкий, Денис Шевчук. Интересно, что среди собравшихся были также «свободовцы» - мер Тернополя Сергей Надал, председатель тернопольского областного совета Алексей Кайда, председатель Львовского областного совета Олег Панькевич, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч - несмотря на те недоразумения, которые были в последнее время между «Свободой» и УГКЦ.

Украинское греко-католичество находится сейчас в активном поиске своей новой идентичности - как геокультурной, так и геополитической.

Немотря на то, что кафедральный собор УГКЦ демонстративно построен на Левом берегу Днепра - напротив Киево-Печерской Лавры, церковь остается локальной. Раньше, во время своего возрождения с конца 1980-х, она была сугубо галицкой церковью. Сейчас превращается в общеукраинскую и общемировую церковь, но церковь части украинцев.

Раньше ее называли «католической церковью восточного обряда», теперь, после эволюции последних лет, как подчеркнул украинский богослов и философ Юрий Черноморец, УГКЦ уместно называть «православной церковью в единстве с Римом».

Предыдущий глава УГКЦ, принадлежащий к Ордену студитов и провизантийски настроенный, запомнился, помимо всего прочего, заявлениями о желательности объединения украинских восточнохристианских церквей (церквей византийского обряда) в одну поместную православную церковь.

Новый глава УГКЦ, почти 41-летний Святослав Шевчук, самый молодой среди епископов этой церкви и четвертый из самых молодых среди католических епископов, известен до недавних пор как секретарь и протеже Любомира Гузара, как интересный богослов и харизматичный оратор. Рожденный в Украине (а не в диаспоре), много времени провел за рубежом.

Именно на него возложена миссия системного обновления греко-католической церкви и претворения в жизнь конфиденциального плана развития УГКЦ на 10 лет (сначала писался на 20 лет).

Идеологи церкви ожидают, что новый глава совместит в себе три качества, необходимые для конкурентоспособности и эффективного развития УГКЦ: интеллектуализм, пасторскую харизматичность и административный талант.

Интересно, что на Синоде греко-католических епископов, где избирали главу УГКЦ, сначала якобы преимущество получил архиепископ Львовский Игорь (Возняк), но он, человек уже пожилой, отказался - в интересах молодого и энергичного.

Новый глава УГКЦ, верховный архиепископ Святослав (Шевчук) - это, действительно, крепкий вызов всему православному украинскому миру. Но вызов не агрессивный или воинственный. Это вызов, касающийся обновления украинского православия. Это вызов, касающийся той миссии, которую христианские церкви должны нести в современном постхристианском мире. Это вызов, касающийся интеллектуализации церкви - как со стороны церковной паствы, так и со стороны клира.

Какой может быть ответ на этот вызов? Способны ли православные конфессии вывести на первый план новых лидеров - ярких, интеллектуальных, харизматичных, умеющих находить верный путь к душам и сердцам современного общества, особенно - к современной молодежи?

Украинская греко-католическая церковь свой шаг в этом направлении предприняла. Приходится ожидать его последствий и шагов православных церквей.

Андрей Окара, Москва