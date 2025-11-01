Замена репарационного кредита: СМИ предположили, какой запасной план готовит Еврокомиссия

В Еврокомиссии ищут варианты финансирования Украины на тот случай, если европейские столицы заблокируют репарационный кредит из-за опасений перед Россией.

По поручению лидеров ЕС Еврокомиссия изучает варианты финансирования военных потребностей Украины на 2026-2027 годы. Как пишет Еuronews, Европейский союз должен найти способ поддержать финансовые и военные обязательства Украины до того, как закончится поток иностранной помощи.

Одним из вариантов финансирования, напомнило издание, могло бы быть предоставление репарационного займа. Этот вариант поддержали в большинстве стран ЕС, однако "остается неясным, удастся ли ЕС убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к тому времени, когда лидеры вновь соберутся в декабре на саммит, который станет решающим или переломным".

Вскоре Еврокомиссия представит документ с вариантами с альтернативами репарационному кредиту. Вот что может включать этот документ.

Репарационный заем

Несмотря на опасения бельгийского правительства, Еврокомиссия склонна придерживаться своей первоначальной идеи: репарационного займа.

"Согласно предварительной схеме, Euroclear, центральный депозитарий ценных бумаг в Брюсселе, передаст иммобилизованные российские активы Еврокомиссии, которая затем использует эти средства для выдачи Украине репарационного займа. Сумма пакета составит 140 миллиардов евро и будет выплачиваться постепенно", - отмечается в статье.

При этом Украине будет предложено погасить кредит только после того, как Россия согласится компенсировать нанесенный ущерб. После этого Еврокомиссия выплатит Euroclear, а Euroclear выплатит России, избегая конфискации.

В частном порядке представители Еврокомиссии говорят, что нестабильное состояние национальных бюджетов окажется весомым аргументом в пользу этого решения.

В первую очередь потому, что план Еврокомиссии основан исключительно на активах, хранящихся в Euroclear. Это примерно 185 миллиардов евро. А в течение последних трех лет Еврокомиссия заявляла, что активы российского Центробанка, иммобилизованные на территории ЕС, составляют примерно 210 млрд евро. Это означает, что неучтенными могут оставаться около 25 миллиардов евро.

Еврокомиссия пока отказывается раскрывать местонахождение других активов.

"Согласно недавнему исследованию, проведенному исследовательской службой Европейского парламента, Франция владеет примерно 19 миллиардами евро - в начале полномасштабного вторжения сообщалось о заморозке 22,8 миллиардов евро, - а Люксембург - от 10 до 20 миллиардами евро", - пишут авторы.

Еврокомиссия могла бы найти оставшиеся активы на территории ЕС и добавить их к своему предложению. Но если активы хранятся на частных счетах, принцип банковской тайны может усложнить задачу.

Великобритания, Канада и Япония также владеют долями российских суверенных активов, но поскольку они не находятся под юрисдикцией ЕС, Еврокомиссия не имеет права объединять их.

Совместный долг без активов

Если бельгийцы настоят на своем отказе, план Еврокомиссии по займам рухнет, и ей придется изыскивать средства в другом месте. Один из вариантов - финансовые рынки.

"Еврокомиссия может выпустить новые долговые обязательства от имени всех стран-членов, чтобы поддержать новый кредит для Украины. Так было сделано в первые годы войны для создания программ макрофинансовой помощи (МФП). Но обременять Украину еще одним кредитом с правом возврата может показаться контрпродуктивным", - добавили авторы.

В качестве альтернативы Еврокомиссия могла бы выпустить совместные долговые обязательства для выдачи грантов или, другими словами, пожертвований. В этом случае финансовое бремя ляжет на плечи самих государств-членов.

Двусторонние соглашения

Если действия на уровне ЕС не принесут результата, то возможным вариантом могут стать двусторонние соглашения между странами - и это тоже не ново.

С момента начала полномасштабного вторжения страны-члены ЕС предоставляли помощь Украине на строго двусторонней основе. Это позволило обойти вето Венгрии на военную помощь. Подобная динамика может быть воспроизведена для продолжения поддержки Украины в ближайшие годы, покрывая как бюджетные, так и военные потребности.

"Эта модель, однако, имеет существенные недостатки, поскольку будет очень уязвима перед избирательными циклами. Вновь вступивший в должность премьер-министр может принять решение о сокращении или прекращении помощи, что вынудит другие страны-члены принять меры и компенсировать перебои", - добавило издание.

Поэтому Еврокомиссия предпочитает предложить решение на уровне ЕС, которое будет защищено от политической нестабильности. Эта логика легла в основу создания в 2024 году Фонда для Украины - специального бюджетного инструмента объемом 50 миллиардов евро.

Промежуточный кредит

Еще один вариант финансирования Украины, рассмотренный Euronews, - это промежуточное решение, которое могут принять если до декабря не будет одобрен основной вариант. В таком случае ЕС может одобрить небольшой кредит, покрывающий самые неотложные нужды Украины в течение шести месяцев. А обсуждение использования суверенных активов будет продолжаться.

Но в конечном итоге лидерам все-таки придется принять решение о том, какой будет эта "беспрецедентная финансовая операция", сделали вывод авторы материала.

Репарационный кредит - что известно

Напомним, что эксперты считают предоставление репарационного кредита Украине весьма вероятным. По данным СМИ, до декабря, когда должен пройти саммит, Еврокомиссия будет оказывать давление на национальные правительства. Планируется убедить их согласиться на финансирование Украины за счет России, чтобы не пришлось делать этого самим.

